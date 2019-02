Uslijed ekstremnih količina oborina u noći na nedjelju se zaštopala Pazinska jama zbog čega je naglo porastao vodostaj. Nabujale su rijeke Raša te rijeka Mirna.

Nevrijeme koje je u subotu navečer pogodilo Istru, pogotovo dijelove Labinštine gdje je palo čak 105 mm kiše, uzrokovalo je nagli porast vodostaja rijeke Raše.

Veliki dijelovi poljoprivrednih površna raške doline su pod vodom, a na jednom dijelu došlo je i do prelijevanja nasipa i puknuća. Djelatnici Vodoprivrede utvrđuju nasipe vrećama pijeska.

Uslijed ekstremnih količina oborina u noći na nedjelju se zaštopala Pazinska jama zbog čega je naglo porastao vodostaj. Nabujala je i Raša te Mirna, ali vodostaji su jutros u opadanju. Nakon sinoćnjih 614 cm, u nedjelju je vodostaj Raše 362 cm, izvijestio je Istramet.

"Vodostaj Raše u subotu je naglo porastao, no tu nema nikakvih opasnosti. Nakon što je u subotu ujutro zabilježen vodostaj od 320 cm, u 21 sat i 30 minuta Hrvatske vode javljaju o vodostaju od 606 cm na lokaciji Potpićan što je u zoni izvanrednog stanja. Tu je situacija najkritičnija pa su stoga uvedene izvanredne mjere obrane od poplava", izvijestio je u subotu županijski državni zapovjednik Dino Kozleva.

Prognoza za nedjelju u Istri također najavljuje mjestimičnu kišu, naročito u unutrašnjosti i oko Učke, javlja Istramet.

Još ponegdje moguća kiša, od ponedjeljka hladnije

U ostatku Hrvatske očekuje se promjenljivo vrijeme, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Oborina će biti češća na istoku te osobito jugu gdje će još tijekom poslijepodneva biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Jugo će na Jadranu postupno slabjeti pa okretati na buru koja će u ponedjeljak puhati s olujnim udarima.

U ponedjeljak se u većini zemlje očekuje umjereno do pretežno oblačno i hladnije vrijeme. Uglavnom u Dalmaciji može pasti malo kiše ili poneki pljusak, a u gorju snijeg. Vjetar većinom umjeren, na udare ponegdje jak sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim, podno Velebita moguće i orkanskim udarima, prognozira DHMZ.

Najniža jutarnja temperatura od -1 do 4, na Jadranu većinom od 5 do 10 °C. Najviša dnevna uglavnom od 2 do 7, na Jadranu od 8 do 13 °C.