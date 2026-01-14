Planirate kupovinu ove nedjelje? Ovi trgovački centri i trgovine bit će otvoreni

Ako ste planirali ove nedjelje 18.1, otići u kupovinu, pogledajte prije toga naš popis trgovina i trgovačkih centara koji su otvoreni.

Superkonzum

Zagreb:

Gračanska cesta 208, Zagreb

Sarajevska 6, Zagreb

Velimira Škorpika 5, Zagreb

Osijek:

Sjenjak 133, Osijek

Detaljniji popis ostalih Konzumovih trgovina koje rade ove nedjelje možete pronaći na stranici radne-nedjelje.com.

Plodine

Zagreb:

Vice Vukova 2, Zagreb

Ljubljanska avenija 2 B, Zagreb

Rijeka:

Stanka Frankovića 2, Rijeka

Vukovarska 87, Rijeka

Bartola Kašića 7, Rijeka

Osijek:

Huttlerova 30, Osijek

Split:

Put Supavla 5, Poljud, Split

Interspar

Zagreb:

Ulica kneza Branimira 181, Zagreb

Tommy

Rijeka:

Danijela Godine 6 A, Rijeka

Ulica Save Jugo Bujkove 1, Rijeka

Vere Bratonje 28, Rijeka

Split:

Šibenska 9, Split

Šoltanska 12, Split

Slanice 3 A, Split

Eurospin

Samoborska cesta 131, Zagreb

Ulica Ante Starcevica 20, Zaprešic

Ulica Veceslava Holjevca 15, Jastrebarsko

Ljudevita Šestica 7, Karlovac

Ulica Gustava Krkleca 1, Varaždin

Ulica Vlahe Paljetka 7, Bjelovar

Cesta Dalmatinskih brigada 7a, Matulji

Ulica Petra Svacica 2B, Slavonski Brod

Ulica Josipa Jurja Strossmayera 343A, Osijek

Solinska ulica 84, Split

Ulica sv. Franje Asiškog 83A, Metković

Trgovački centri otvoreni ove nedjelje

Avenue Mall Zagreb

Z centar Zagreb

Lumini Varaždin

Hey Park Vukovar

Mall Osijek

Još detaljniji popis svih ostalih trgovina u Hrvatskoj koje rade ove nedjelje potražite na stranici radne-nedjelje.com.