DETALJAN POPIS
Planirate kupovinu ove nedjelje? Ovi trgovački centri i trgovine bit će otvoreni
Piše DNEVNIK.hr,
14. siječnja 2026. @ 10:33
Donosimo detaljan popis trgovina otvorenih treće nedjelje u novoj godini.
Ako ste planirali ove nedjelje 18.1, otići u kupovinu, pogledajte prije toga naš popis trgovina i trgovačkih centara koji su otvoreni.
Superkonzum
Zagreb:
Novi napad
Težak udarac na Crnom moru: Dronovi pogodili tankere, proizvodnja pala za 35%
Započeo transport
Dobre vijesti za JANAF, ali problemi na vrhu: "Prepuštam da on odluči o mojoj sudbini"
sjednica Vlade
Vlada donosi zakon o legalizaciji bespravnih građevina: Ovo su detalji
- Gračanska cesta 208, Zagreb
- Sarajevska 6, Zagreb
- Velimira Škorpika 5, Zagreb
Osijek:
Detaljniji popis ostalih Konzumovih trgovina koje rade ove nedjelje možete pronaći na stranici radne-nedjelje.com.
Plodine
Zagreb:
- Vice Vukova 2, Zagreb
- Ljubljanska avenija 2 B, Zagreb
Rijeka:
- Stanka Frankovića 2, Rijeka
- Vukovarska 87, Rijeka
- Bartola Kašića 7, Rijeka
Osijek:
Split:
- Put Supavla 5, Poljud, Split
Interspar
Zagreb:
- Ulica kneza Branimira 181, Zagreb
Tommy
Rijeka:
- Danijela Godine 6 A, Rijeka
- Ulica Save Jugo Bujkove 1, Rijeka
- Vere Bratonje 28, Rijeka
Split:
- Šibenska 9, Split
- Šoltanska 12, Split
- Slanice 3 A, Split
Eurospin
- Samoborska cesta 131, Zagreb
- Ulica Ante Starcevica 20, Zaprešic
- Ulica Veceslava Holjevca 15, Jastrebarsko
- Ljudevita Šestica 7, Karlovac
- Ulica Gustava Krkleca 1, Varaždin
- Ulica Vlahe Paljetka 7, Bjelovar
- Cesta Dalmatinskih brigada 7a, Matulji
- Ulica Petra Svacica 2B, Slavonski Brod
- Ulica Josipa Jurja Strossmayera 343A, Osijek
- Solinska ulica 84, Split
- Ulica sv. Franje Asiškog 83A, Metković
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje
- Avenue Mall Zagreb
- Z centar Zagreb
- Lumini Varaždin
- Hey Park Vukovar
- Mall Osijek
Još detaljniji popis svih ostalih trgovina u Hrvatskoj koje rade ove nedjelje potražite na stranici radne-nedjelje.com.