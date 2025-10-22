Planirate kupovinu? Provjerite koje trgovine rade ove nedjelje

Ako planirate u kupnju u nedjelju, 26. listopada, pogledajte popis svih trgovina i trgovačkih centara koji su otvoreni.

Superkonzum

Zagreb:

Radnička cesta 49

Tomislavova 11

Rudeška cesta 169 A

Sisačka cesta 2

Samoborska cesta 102

Osijek:

Opatijska 26 F

Još detaljniji popis svih ostalih trgovina u Hrvatskoj potražite na stranici radne-nedjelje.com.

Lidl

Zagreb:

Nova cesta 7

Donje Svetice 46

Zadarska ulica 79

Ulica Julija Knifera 10

Oranički odvojak 1

Risnjačka ulica 1

Oreškovićeva 3C

Aleja javora 3

Radnička cesta 232

Ljubljanska avenija 2

Split:

Nikole Tesle 16 A

Poljička cesta 37

Rijeka:

Osječka 67/A

Osijek:

Svetog Leopolda Bogdana Mandića 33 A

Kaufland

Osijek:

Svilajska ulica 37, Osijek

Plodine

Rijeka:

Ružice Mihić 20

Osječka 50

Vukovarska 87

Interspar

Zagreb:

Kolakova 14, Dubrava

Ulica Vice Vukova 6

Avenija V. Holjevca 62

Ulica kneza Branimira 181

Škorpikova 34/2

Split:

Vukovarska 207

Rijeka:

Liburnijska ulica 1

Tommy

Split:

Put Brodarice 6

Varaždinska 3 A

Trg Hrvatske bratske zajednice 4

Mažuranićevo šetalište 24A

Mejaši 33

Bušićeva 8 A

Matice hrvatske 1

Doverska 33

Slanice 3 A

Rijeka:

Danijela Godine 6 A

Fiorella la Guardia 13

Vere Bratonje 28

Eurospin

Samoborska cesta 131, Zagreb

Ulica Juraja Dobrile 1C, Velika Gorica

Ulica Ante Starčevića 20, Zaprešić

Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo

Ulica Veceslava Holjevca 15, Jastrebarsko

Celine 2, Vrbovec

Ivanečko Naselje 2/28, Ivance

Ulica Vlahe Paljetka 7, Bjelovar

Obrtnička ulica 2, Čakovec

Ulica Mihovila P. Miškine 5, Koprivnica

Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica

Ulica Kralja Petra Svačića 3, Nova Gradiška

Štrmac 303, Labin

Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin

Ulica Petra Svačića 2B, Slavonski Brod

Stop shop, Ðakovo

Gacka ulica 70, Osijek

Zvonarska ulica 63, Vinkovci

Trgovački centri otvoreni ove nedjelje

Arena Centar Zagreb

Supernova Garden Mall

Point Zagreb (do 14 sati)

King Cross Jankomir

Supernova Buzin

Stop shop Velika Gorica

Stop shop Ludbreg

Stop shop Čakovec

Stop shop Daruvar

Stop shop Đakovo

Stop shop Vinkovci

Mall Osijek

Joker Split

City Center One Split

