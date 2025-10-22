Što je otvoreno?
Planirate kupovinu? Provjerite koje trgovine rade ove nedjelje
Piše DNEVNIK.hr,
26. listopada 2025. @ 08:00
Provjerite kako rade trgovine ove nedjelje.
Ako planirate u kupnju u nedjelju, 26. listopada, pogledajte popis svih trgovina i trgovačkih centara koji su otvoreni.
Superkonzum
Zagreb:
- Radnička cesta 49
- Tomislavova 11
- Rudeška cesta 169 A
- Sisačka cesta 2
- Samoborska cesta 102
Osijek:
Još detaljniji popis svih ostalih trgovina u Hrvatskoj potražite na stranici radne-nedjelje.com.
Lidl
Zagreb:
- Nova cesta 7
- Donje Svetice 46
- Zadarska ulica 79
- Ulica Julija Knifera 10
- Oranički odvojak 1
- Risnjačka ulica 1
- Oreškovićeva 3C
- Aleja javora 3
- Radnička cesta 232
- Ljubljanska avenija 2
Split:
- Nikole Tesle 16 A
- Poljička cesta 37
Rijeka:
Osijek:
- Svetog Leopolda Bogdana Mandića 33 A
Kaufland
Osijek:
- Svilajska ulica 37, Osijek
Plodine
Rijeka:
- Ružice Mihić 20
- Osječka 50
- Vukovarska 87
Interspar
Zagreb:
- Kolakova 14, Dubrava
- Ulica Vice Vukova 6
- Avenija V. Holjevca 62
- Ulica kneza Branimira 181
- Škorpikova 34/2
Split:
Rijeka:
Tommy
Split:
- Put Brodarice 6
- Varaždinska 3 A
- Trg Hrvatske bratske zajednice 4
- Mažuranićevo šetalište 24A
- Mejaši 33
- Bušićeva 8 A
- Matice hrvatske 1
- Doverska 33
- Slanice 3 A
Rijeka:
- Danijela Godine 6 A
- Fiorella la Guardia 13
- Vere Bratonje 28
Eurospin
- Samoborska cesta 131, Zagreb
- Ulica Juraja Dobrile 1C, Velika Gorica
- Ulica Ante Starčevića 20, Zaprešić
- Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo
- Ulica Veceslava Holjevca 15, Jastrebarsko
- Celine 2, Vrbovec
- Ivanečko Naselje 2/28, Ivance
- Ulica Vlahe Paljetka 7, Bjelovar
- Obrtnička ulica 2, Čakovec
- Ulica Mihovila P. Miškine 5, Koprivnica
- Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica
- Ulica Kralja Petra Svačića 3, Nova Gradiška
- Štrmac 303, Labin
- Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin
- Ulica Petra Svačića 2B, Slavonski Brod
- Stop shop, Ðakovo
- Gacka ulica 70, Osijek
- Zvonarska ulica 63, Vinkovci
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje
- Arena Centar Zagreb
- Supernova Garden Mall
- Point Zagreb (do 14 sati)
- King Cross Jankomir
- Supernova Buzin
- Stop shop Velika Gorica
- Stop shop Ludbreg
- Stop shop Čakovec
- Stop shop Daruvar
- Stop shop Đakovo
- Stop shop Vinkovci
- Mall Osijek
- Joker Split
- City Center One Split
