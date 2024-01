Zašto je u Hrvatskoj seksualna orijentacija ministra Habijana tema? "Predsjednik je još jednom spustio razinu političke komunikacije"

"Pa i francuski premijer je gej", rekao je predsjednik Zoran Milanović. Da, ali uz dvije bitne razlike, Gabriel Attal je, kako i priliči sam izišao iz ormara, i drugo, seksualna orijentacija političara u Francuskoj uopće nije vijest. Ondje se to pitanje nije potegnulo čak ni kad je Attal za šefa diplomacije postavio dugogodišnjeg bivšeg partnera Stefana Sejournea, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Amela Čilić.



"Seksualna orijentacija francuskih političara i ministara nije bitna francuskoj javnosti i mnogo je bitnije jesu li dovoljno kompetentni da budu na tim položajima s tim da su i Gabriel Attal i Stephane Sejourne jako aktivni u politici već od mladih dana", objasnila je redateljica iz Francuske Bojana Momirović.

Da ministra outa njegov predsjednik države nije se dogodilo nigdje prije. Ni 2002. kad je Norveška dobila gej premijera, ni 2013. kad je islandsku vladu preuzela lezbijka, ni godinu kasnije, kad je Belgija dobila prvog homoseksualca na čelu Vlade. Kad se isti scenarij dogodio u Srbiji to odavno već nije bila vijest. Zašto je u Hrvatskoj 2024. to uopće tema?

"Predsjednik je još jednom spustio razinu političke komunikacije u Hrvatskoj spominjući privatni život jednog od ministara. Neovisno o tome je li njegov stav pozitivan, negativan ili neutralan prema tome, sama činjenica da on to spominje čini to relevantnim, a ne bi trebalo biti relevantno", kazala je komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček.

I baš zato je upravo nevjerojatno da gotovo polovina glasača, u odgovoru na jučerašnje pitanje Dnevnika Nove TV smatra da je predsjednik Milanović ispravno postupio.

"Što misli to i kaže, ali istinu. I meni je to u redu, pa zašto se treba skrivati? Pa svi znaju", rekla je Vera iz Zagreba dok je Lana dodala: "Pa nije ok, svatko ima svoj izbor što će i kako će".

I dok se Damir Habijan o tome nije izjašnjavao, reakcija njegovog šefa na cijelu situaciju bila je krivo usmjerena.



"Pršti od zavisti i zlobe", komentirao je Andrej Plenković.



Iz stranke danas ponovno prozivaju LGBT udruge i pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova koji se oko svega nisu oglasili.

