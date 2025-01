Policiji u čuvanju granica pomažu i oni: "Možemo ih locirati, a i prepoznati registarske pločice..."

Zahvaljujući novcu iz Europske unije policija sve više jača čuvanje hrvatske granice. Kreću i sa zajedničkim ophodnjama sa slovenskim i talijanskim kolegama.

Novu opremu dobila je i brodsko-posavska policija koja je na području Okučana u srijedu spasila život desetorici ilegalnih migranata iz nabujale i hladne Save.

Do obale su ih izvlačili uz pomoć užadi i čamaca. Desetorica ilegalnih migranata ostala su zarobljena u šumi, gdje se Sava izlila, na nepristupačnom terenu.

"Mislili su da su došli do obale Save, međutim, došli su do jednog dijela gdje se Sava izlila te su bili u neprilici i životnoj opasnosti", rekao je Tomislav Šakić iz HGSS-a Slavonski brod.

Poziv je stigao od migranta okruženog ledenom vodom, devetorica su spas čekala držeći se za grane.

"Koristili smo užad to jest vursake koji smo bacali ljudima da ih izvučemo do kojih nismo mogli doći. Do onih do kojih smo mogli doći došli smo čamcem, neki su se spašavatelji u nepropusnim odijelima koji su za vodu i prslucima probijali fizički do ljudi koji su onda kasnije izvlačili do čamca pa ih je čamac dovezao na sigurno gdje ih je preuzela policija", rekao je Šakić.

Čeka ih izgon kao i 1400 njih koji su morali napustiti Hrvatsku prošle godine. Policija ih na godišnjoj razini spasi oko stotinu.

"Svako djelovanje na rijeci od strane policijskih službenika izravno može dovesti u opasnost živote migranata, a mi smo poznati po tome što, uz čvrstu zaštitu državne granice, vodimo računa o ljudskim životima", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

I ovakvim besposadnim letjelicama štite 175 kilometara riječne granice u Posavini. Do sedam kilometara mogu prepoznati i registarske pločice.

"Mi ih možemo locirati, možemo skinuti koordinate gdje se oni nalaze. Možemo proslijediti te koordinate policijskim ophodnjama, koje su na terenu trenutno, možemo raditi live streaming", rekao je pilot besposadne letjelice.

Bolje opremljeni i obučeni, policajci su, kaže ministar smanjili prošle godine broj ilegalnih migranata za 59 posto. Kreće se s planom zajedničkih patrola hrvatske, slovenske i talijanske policije.

"Jedino suradnja policije može pridonijeti smanjenju sekundarnih migracija na razini EU. Svima nam je u cilju da se Schengen vrati u svoj prvotni oblik čim prije", rekao je Božinović.

Izazovu čuvanja granice nema kraja. Prošle godine, procjenjuje policija, spriječili su čak 71 tisuću pojedinačnih pokušaja ulaska u Hrvatsku.

