VIDEO Policija objavila snimku dramatičnog spašavanja. HGSS-ovac: "Bili su u jako lošem stanju, život im je visio o koncu"

Dramatična akcija spašavanja odvijala se u večernjim satima srijede u močvarnom području na istočnim rubovima Parka prirode Lonjsko polje. Naime, deset migranata ilegalno je ušlo iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, prešavši čamcima rijeku Savu.

Ubrzo potom, zatekli su se u opasnom području, promrzli, te su im živote spašavali pripadnici policije, HGSS-a i Hitne medicinske pomoći.

U Operativno komunikacijskom centru Policijske uprave brodsko-posavske, jučer iza 16 sati, zaprimljen je poziv u pomoć osobe koja se nalazi okružena vodom na području Vrbovljana (Općine Okučani), u blizini Nove Gradiške, te su policijski službenici Postaje granične policije Stara Gradiška odmah upućeni na mjesto događaja.

Detalje akcije spašavanja za DNEVNIK.hr ispričao je Boris Lovrić, spasitelj iz HGSS-ove stanice iz Slavonskog Broda.

"Nakon što smo dobili dojavu policije nas osmero zaputilo se na nepristupačno područje. Nismo mogli našim vozilom pristupiti mjestu gdje su se nalazili unesrećeni, a i naš čamac se teško probijao pa smo na kraju policijskim terenskim vozilom prošli oko tri kilometra kako bi im se približili. Migranti su se nalazili u šumi u koju se izlila rijeka Sava. Na drveću se nalazilo devet osoba te su se posljednjim snagama, onako iscrpljeni i pothlađeni, držali za grane", kazao je Lovrić te dodao:

"Na pojedinim mjestima dubina vode je i do dva metra, te smo pojedinačno ulazili u vodu, dolazili do osoba, iste iznosili ili pomoću užadi i prsluka izvlačili do obale, a nekoliko smo osoba izvukli i pomoću čamca koji je u međuvremenu stigao."

Područje gdje se akcija spašavanja odvijala Foto: HGSS

Dodaje kako su navikli na slične akcije kada se Sava izlije.

"Mi na našem području možda nemamo planine ili jame, no uvijek smo spremni za akcije poput ove. Ti ljudi su bili u zaista lošem stanju, da nismo stigli - izgubili bi živote. Govorili su nam 'oprostite, žao nam je'. Mnogi imaju negativan stav o strancima koji dolaze u našu zemlju, no u konačnici to su ljudi, a mi smo tu da spašavamo živote", zaključio je Lovrić koji nam je kroz razgovor ispričao i poneku crticu o desetogodišnjem djelovanju HGSS-ove stanice kojoj pripada.

Ti ljudi svakodnevno se susreću i s teškoćama poput lošeg stanja opreme ili vozila koja koriste obavljajući svoj časni posao, a s obzirom na to svi njihovi napori zaslužuju veliko poštovanje.

Dodajmo kako su policijski službenici koji su pomagali prilikom izvlačenja, desetero spašenih migranata utoplili dekama i službenim vozilima prevezli u policijsku postaju gdje su im osigurali tople napitke i hranu, te suhu odjeću i obuću.

Spašavanje je završeno oko 21 sat te je potvrđeno da se radi o stranim državljanima koji su nezakonito ušli u Hrvatsku zbog čega je pokrenuta istraga.

"Provodi se istraga. S nekima od njih će policija obaviti istražne razgovore. A kad je riječ o ostalima, svi će biti u procesu readmisije vraćeni u BiH. To je ono što policija provodi svakodnevno", rekao je ministar Davor Božinović.

