Policija prijavila časnu sestru: Lagala je, sama se ozlijedila nožem!

Policija se konačno oglasila o slučaju časne sestre koja je prijavila da je napadnuta nožem te utvrdila da je njezina prijava bila lažna. Priopćenje policije prenosimo u cijelosti:

"Nastavno na događaj ozljeđivanja žene o kojem smo javnost izvijestili 29. studenoga 2025. godine, Policijska uprava zagrebačka provela je opsežno kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti navedenog događaja.



Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke su odmah po saznanju o ozljeđivanju, 28. studenoga 2025., obavili razgovore s više osoba te proveli niz mjera i radnji iz svoje nadležnosti s ciljem razrješenja okolnosti ozljeđivanja.



Jučer, 1. prosinca 2025. godine, po otpuštanju iz bolnice, 35-godišnjakinja je u službenim prostorijama policije podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju.

U prijavi je policijskim službenicima navela da joj je prišao nepoznati počinitelj koji ju je ozlijedio nožem, nakon čega je potražila liječničku pomoć u bolnici na području Zagreba. Nakon pružene liječničke pomoći konstatirane su joj lakše ozljede.



Tijekom daljnjeg kriminalističkog istraživanja, nakon prikupljenih operativnih saznanja koja su upućivala na moguću neistinitost prijave, policijski službenici nastavili su s intenzivnim provjerama te su utvrdili kako je žena lažno prijavila kazneno djelo s ciljem dovođenja policije u zabludu, iako je bila upoznata da lažnim prijavljivanjem čini kazneno djelo. Istraživanjem je utvrđeno da je sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini na području Zagreba, što je tijekom postupanja i potvrđeno.



S obzirom na utvrđeno, policijski službenici će redovnim putem podnijeti kaznenu prijavu protiv 35-godišnjakinje nadležnom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela lažnog prijavljivanja kaznenog djela iz članka 304. stavka 1. Kaznenog zakona.



Nakon što je utvrđeno da se radi o samoozljeđivanju, policijski službenici pozvali su hitnu medicinsku pomoć Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. Temeljem odluke liječnice, 35-godišnjakinja je prevezena u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi pružanja potrebne medicinske skrbi.



Napomena: S obzirom na činjenicu da su u pojedinim medijima objavljeni neprovjereni i netočni navodi o napadu nepoznate muške osobe na časnu sestru, ovim putem naglašavamo kako su se kriminalističkim istraživanjem pokazali netočnima. Kako u konkretnom slučaju nisu ostvarena obilježja počinjenja kaznenog djela počinjenog na štetu 35-godišnjakinje, ovom prilikom u cijelosti demantiramo takve navode pojedinih medija."