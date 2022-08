Splitsko županijsko tužiteljstvo potvrdilo je da nije dobilo obavijest da je 5. kolovoza u prisustvu tima Hitne pomoći preminuo Vladimir Matijanić.

U četvrtak u 15 sati posljednji je ispraćaj Vladimira Matijanića, novinara koji je umro u petak, a ispraćaj će se održati na splitskom groblju Lovrinac.

Brojne nelogičnost i pitanja oko smrti Matijanića i dalje izlaze na svijetlo dana.

Najnoviji moment koji je otkriven jest da glasnogovornica splitskog županijskog tužiteljstva Rene Laura, koja je bila dežurna zamjenica od 4. do 9. kolovoza, nije dobila obavijest da je 5. kolovoza u prisustvu tima Hitne pomoći preminuo Vladimir Matijanić.

Obavijest nisu dobili

"Od četvrtka 4. kolovoza do ponedjeljka 8. kolovoza policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske izvijestili su o smrti državljanina Republike Poljske u Gradu Hvaru, o smrti državljanina Savezne Republike Njemačke u Zaostrogu i o smrti državljanina Bosne i Hercegovine u mjestu Vrbanj, Stari Grad, poručili su za Jutarnji list iz tužiteljstva.

No, obavijest o Matijanićevoj smrti nisu dobili.

O smrtnim slučajevima tužiteljstvo izvještava policiju, no u ovom slučaju nije poznato je li policija od Hitne dobila obavijest o smrti Vladimira Matijanića da bi o tome mogla obavijestiti tužiteljstvo, jer policijski odgovor na to pitanje glasi "da je u u tijeku poduzimanje radnji iz policijske nadležnosti u koordinaciji s nadležnim tužiteljstvom".

No,tužiteljtvo u svakom slučaju nije bilo obaviješteno.

Još se sve istražuje

"I zaposlenici Hitne medicinske pomoći obvezni su o smrtnom slučaju izvijestiti Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku" u odgovoru je istaknula Laura, dodavši da se sve okolnosti smrti novinara Matijanića još istražuju.

Inspekcija Ministarstva zdravstv nije se fokusirala samo na KBC Split i splitsku Hitnu službu, već je istragu proširila na ordinaciju obiteljske medicine.

U utorak je završen inspekcijski nalaz u splitskoj Hitnoj službi, ali još traje u KBC-u Split i ordinaciji liječnika obiteljske medicine. Očekuje se da će inspekcija Ministarstva posao dovršiti do kraja tjedna.