Benčić o dvije afere koje su potresle Možemo netom prije izbora: "Nobilo se razotkrio"

Uhićenje Mile Kekina i pokretanje akcije u aferi Hipodrom veliki su udarac za stranku Možemo! u jednom danu. S njihovom sukoordinatoricom Sandrom Benčić razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac.

Iz stranke Možemo! poručili su kako je uhićenje supruga saborske zastupnice Ivane Kekin na isti dan na koji se u Saboru glasalo o povjerenju glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću - namješten tajming. Iz vladajuće stranke pak poručuju kako je DORH i njihove ministre uhićivao netom prije izbora. Evo što o tome kaže Benčić.

"To naprosto nije točno. Ono što još jednom želim naglasiti je da je ono što se danas dogodilo jest bila demonstracija sile. Bila je demonstracija političkog progona i ako je itko zaboravio kako politički progoni izgledaju, danas se na to mogao podsjetiti. Kada kažem da je to bila specifična demonstracija sile gdje je Turudić htio svima nama poručiti da on može što god hoće kažem to jer je tempirao ulazak u stan, pretres istog kao i Miletovo uhićenje tri sata prije glasanja o povjerenju istom tom Ivanu Turudiću. Nitko mi ne može reći da je to slučajno", započela je Benčić.

Tvrdila je i da nije riječ o poruci samim političarima kao ni sabornici nego svim građanima.

"Svi oni koji stanu na put nasilnicima, lopovluku i onima koji se bave kriminalom i uzurpacijom javnog dobra - mogu završiti tako. To je Ivan Turudić danas htio poručiti."

Na to ju reporterka podsjetila kako policija određuje tajming, a ne glavni državni odvjetnik.

"Policija možda određuje tajming, ali sam ja apsolutno sigurna da taj tajming nije bio slučajan. Glavni državni odvjetnik je danas izvršio dva udara", rekla je Benčić.

"Želim samo još jednom podcrtati da je za Ivanu i Mileta Kekina apsolutno sve čisto, da je Ivana to jasno tijekom predsjedničke kampanje predočivši svu dokumentaciju pokazala. Oni su se javili na javni natječaj, platili cijenu koju je trebalo", rekla je Benčić i dodala da nikoga drugoga to zemljište nije ni interesiralo.

"Nije ni moglo jer mu jednostavno ništa ne bi ni značilo zato što to zemljište, bez one čestice koju su oni kupili od privatnog vlasnika, odnosno vlasnice - nikome ne bi ništa značilo zato što do njega ne mogu ni doči", objasnila je Benčić.

Što se tiče afere Hipodrom u kojoj su u petak započeli pretresi, Benčić je rekla da nije vidjela papirologiju vezanu za taj slučaj.

"U stranci ne razgovaramo o onim stvarima koje su predmet izvida jer niti ne smiju. Kada bi gradonačelnik na bilo koji način iznosio neke stvari koje su predmet interne dokumentacije, to ne bi bilo uredu", rekla je Benčić.

Ponovila je ono što je rekao i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

"Zaštitari su bili angažirani zato da bi se spriječilo nasilnika Enimarka Ponjevića koji je godinama s Bandićevim blagoslovom uzurpirao jednu trećinu Hipodroma", rekla je Benčić na što ju je reporterke podsjetila da su radnici prijavili da zaštitara nije bilo.

"To su Vama radnici rekli ili Nobilo?", pitala ju je Benčić.

"To je rekao Nobilo na presici", odgovorila joj je Štrbac.

"Nobilo se razotkrio već u predsjedničkoj kampanji. Sve što on kaže...", kazala je Benčić na što je Štrbac rekla da DORH postupa po toj prijavi,

"DORH postupa po prijavi još nekih suspektnih likova, jel tako? Ja kažem da se sve istraži, to nije upitno, ali nemojte mi Nobila navoditi kao nezainteresiranu stranu. On je itekako zainteresirana strana", rekla je Benčić.

Dodala je i da se odvjetnika Antu Nobila treba pitati koje interese ima i čije interese štiti kao i zašto se u predsjedničkoj kampanji pojavljivao zajedno s Jelavićem.

Potom se vratila na slučaj uhićenja bivšeg frontmenta benda Hladno Pivo - Mile Kekina.

"I sami Mile i Ivana, ne samo nama, nego cjelokupnoj javnosti su objasnili cjelokupni postupak. Ne možemo znati što policija ima, ali znamo ono što su nam oni rekli. Zaista još jednom podcrtavam, ne samo da imaju našu podršku nego imaju i naše povjerenje", rekla je Benčić.

Potvrdila je i da se čula s bračnim parom Kekin kao i da se vidjela sa stranačkom kolegicom Ivanom.

"Ovo je osobito težak dan za njih. Mi smo podrška zato što im, ne samo vjerujemo nego zato što smo i vidjeli čitavu dokumentaciju kako je do toga došlo. I ne samo mi. Tu dokumentaciju vidjeli su i novinari, istraživački najbolji novinari pa su svi utvrdili da tu nema ništa što bi inkriminirali Milu Kekina", rekla je Benčić.

Komentirala je i što bi napravili unutar stragu da se u oba slučaja podignu optužnice.

"Niti bi htjela, niti mislim da bi ikako moglo doći do potvrđivanja ove optužnice jer tu nema niti jednog dokaza po kojima bi Mile Kekin bio inkriminiran. Zaista moram reći, sigurna sam da će se on na sudu obraniti ako bude potvrđena optužnica. Sigurna sam u to, ali vidite, današnjim činom i ovime što je Turudić napravio, progonom koji se nad njima vrši već neko vrijeme - oni zaista uništavaju i privatne živote i njegovu karijeru", kazala je Benčić i dodala.

"Njih je briga što će sud to na kraju osloboditi. Oni su toga vjerojatno i svjesni, ali koriste svoju moć kaznenog progona i prisile koju imaju zbog tog mjesta na kojem jesu da bi ljudima uništavali živote. Nitko nije siguran."

S druge strane, kod afere Hipodrom, Benčić je rekla da ima pregršt dokaza koji upućuju na krivicu Enimarka Ponjevića.

"Imate snimku. Objavljena je na internetu, svi su vidjeli kako Ponjević napada ljude koji su mu se na hipodromu pokušali usprotiviti. Pitajte ga koliko je plaćao to. On to godinama nije plaćao. Mi smo stali na kraj tome i ne samo tome nego i činjenici da je uzeo jednu cijelu dvoranu za Vrbiku. Uzeo je dvoranu čovjek i koristio je. I to mu je grad dozvoljavao u bivšem mandatu", rekla je Benčić.

Dodala je i da je Ponjević godinama uzurpirao i besplatno, na štetu svih građana koristio dvoranu koja je bila u vlasništvu grada Zagreba.

"To je kod Bandića prolazilo. Kod nas ne prolazi, mi smo takvima stali na kraj i neće nas zaustaviti. Stajat ćemo im čvrsto na putu i dalje, bez obzira na prijetnje, bez obzira na zastrašivanja, pa makar to dolazilo i od glavnog državnog odvjetnika", rekla je.

Na kraju je komentirala kako će ove dvije afere utjecati na nadolazeću kampanju za lokalne izbore u svibnju.

"Ne bavimo se time koliko će naštetiti kampanji ili ne nego iskrenim komuniciranjem. Uvijek smo tako komunicirali s građanima i zato imali njihovu podršku i imat ćemo je i dalje. Nećemo zaustaviti ovaj napredak koji smo napravili u borbi protiv korupcije u Zagrebu i nema povratka na staro", zaključila je Benčić.