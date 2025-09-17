FOTO Ovo je puška s kojom je mladić jučer hodao Splitom: Čeka ga kazna

Nakon jučerašnje uzbune o muškarcu koji je s puškom u ruci hodao Splitom, o čemu je javio splitski gradski vijećnik Toni Piplica, a potom i policija, konačno je stiglo objašnjenje.

Policija je na spomenuto područje kojim se kretao muškarac poslala sve raspoložive službenike te su temeljito pretražili kvart Bilice. Danas su objavili da su pronašli i osumnjičenog.

Riječ je o 19-godišnjaku koji je kvartom šetao s airsoft replikom puške koju je koristio za igru na području Solina, nakon čega ju je nosio prema obiteljskoj kući. Građane, koji su vjerovali da je riječ o pravom oružju, prizor je izrazito uznemirio, čemu svjedoči i nekoliko prijava koje je policija jučer dobila.

Airsoft replika puške Foto: PU splitsko-dalmatinska

Puška mu je oduzeta te je protiv mladića podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 660 do 5300 eura ili kazna zatvora do 60 dana.

Odluku o sankcijama naknadno će donijeti nadležni sud.