Policija na nogama: "Muškarac s kalašnjikovom šeta po gradu, maknite se s ulica"

Toni Piplica, predsjednik gradskog kotara Mejaši i gradski vijećnik HDZ-a, uputio je upozorenje sugrađanima na svojem Facebook profilu.

"Poštovane susjede i susjedi, prije nešto manje od sat vremena viđena je muška osoba kako šeta s kalašnjikovom po Smokoviku. Sirene su prozujale prije pola sata i prema mojim saznanjima policija ga još traži. Pozivam vas sve da ostanete u svojim domovima i maknete se s ulice. Ako je krenuo južno onda ide prema ulicama Magistrala Solin, svetog Spasa, svetog Liberana, 141. brigade Hrv. vojske i centru Mejaša. Ako je krenuo sjeverno ide prema Mostinama i Neslanovcu. Molim vas dijelite dalje", poručio je Piplica.

Povodom ovog incidenta oglasila se i splitska policija.

"Policija je zaprimila dojavu da je na istočnom dijelu Splita, u blizini razgraničenja sa Solinom, uočen muškarac koji nosi oružje. Odmah po zaprimanju dojave na navedeno područje upućeni su svi raspoloživi policijski službenici radi provjere zaprimljenih informacija. Pretetražili smo uže i šire područje, ali dojava nije potvrđena.

U međuvremenu su zaprimljene još dvije dojave od osoba koje su imale posredna saznanja o informaciji na način da su saznali od trećih osoba.

Detaljnom provjerom užeg i šireg područja do sada nisu potvrđeni navodi iz dojave, također su pregledane snimke svih dostupnih videonadzora koji pokrivaju navedeno područje. Policijski službenici nastavljaju pojačano postupati na terenu te poduzimamo sve mjere i radnje kako bi se utvrdile činjenice na okolnosti ove dojave. O daljnjim saznanjima javnost će biti pravodobno obaviještena", piše u policijskom priopćenju.

U međuvremenu je Toni Piplica na svojoj Facebook objavi u komentaru napisao da je riječ o lažnoj dojavi. Ovu informaciju smo pokušali potvrditi u policiji, ali nam je rečeno da policijski službenici i dalje rade na ovom slučaju, temeljito i čitav dan. Ispituju se svi mogući svjedoci, izuzimaju sve snimke nadzornih kamera i neće biti potvrđeno da je riječ o lažnoj dojavi dok u policiji nisu apsolutno sigurni da je tako.