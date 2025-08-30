Pokušaj ubojstva u Zagrebu: Prišao muškarcu i udario ga, a onda izvadio nož

Sinoć oko 23:55, ispred ugostiteljskog objekta na Savskoj cesti na zagrebačkoj Trešnjevci, 34-godišnjak je prišao 28-godišnjaku i udario ga u lice. Nakon udarca su se potukli, a tijekom sukoba je 34-godišnjak oštrim predmetom ozlijedio 28-godišnjaka.

Na mjestu događaja policajci su uhitili napadača i priveli su ga u službene prostorije policije. Ozlijeđenom 28-godišnjaku liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je zadržan na liječenju, a kvalifikacija ozljeda zasad nije poznata.

Kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 34-godišnjakom je u tijeku.