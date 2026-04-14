Detalji drame u Slavoniji: Suprug nožem pokušao ubiti ženu, oboje završili u bolnici. Uhićen je

Policija je, kako smo ranije pisali, u ponedjeljak ujutro zaprimila dojavu zbog koje su izašli na hitnu intervenciju u Brijestu, u okolici Osijeka. Na mjestu događaja zatekli su osobu koja je davala znakove života te je prevezena u osječki KBC, dok su osobu koju dovode u vezu s događajem stavili pod svoj nadzor.

U jutarnjim satima u urgentni trakt Objedinjenog hitnog bolničkog prijema zaprimljena je žena (55) s ozljedama opasnima po život, koja je hitno operirana, izvijestili su u ponedjeljak iz osječkog KBC-a.

Na mjestu događaja zatečen je i, otkrila je osječka policija, 65-godišnjak s vidljivim ozljedama, koji je uhićen zbog sumnje da je počinio teško ubojstvo u pokušaju.

S obzirom na njegovo stanje, muškarac je također prevezen u KBC Osijek tijekom prijepodneva gdje je operiran. Nalazi se na Klinici za kirurgiju, pod 24-satnim nadzorom policijskih službenika.

U tijeku je kriminalističko istraživanje.

Kako neslužbeno doznaje Glas Slavonije, došlo je do svađe između supružnika, nakon koje je muškarac ženu više puta izbo nožem.

