Krajem ovog i početkom idućeg tjedna kreću pozivi za preventivne sistematske preglede. Prvi će ih dobiti građani u Osječko-baranjskoj županiji! Još se peglaju detalji za ostale županije. Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica otišla je do liječnika i provjerila kako će sve skupa izgledati.

Slavonci će prvi na preventivne sistematske preglede.

"Izabrali smo model gdje će ljudi dolaziti u ordinacije liječnika obiteljske medicine, odnosno, svojih liječnika u točno određene termine", potvrdila je ravnateljica DZ Osijek Justinija Steiner.

Pozive, kaže koordinator projekta Mario Ćurković, mogu očekivati već krajem ovog i početkom idućeg tjedna.

"Poslao sam te termine u HZJZ koji će onda obavijestiti pacijente da su naručeni za taj temin".

Pacijenti će u pozivu dobiti broj na koji će morati potvrditi dolazak. Pozivat će se oni ljudi koji imaju više od 40 godina, a koji nisu bili kod liječnika dvije ili više godina. Vadit će se krv i obaviti osnovni set pretraga.

"Izmjeriti krvni tlak, zatim ćemo izmjeriti tjelesnu visinu, težinu, opseg struka i bokova. Pregled srca, pluća i abdomena i ekg opcionalno", objašnjava Ćurković.

Test će dobiti i oni koji se nisu odazvali na program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, a žene narudžbu za mamografiju. Ako to već nisu odradile. A za to slobodan dan.

"Već je dogovoreno da bi osobe imale, koje se odazovu, jedan slobodni dan. Radimo i na tome da se osigura potencijalno i drugi slobodni dan ukoliko će trebati pregled napraviti izvan tog jednog dana", kazao je koordinator pilot-projekta Tomislav Benjak.

Nakon Osječko-baranjske, pilot projekt kreće u još četiri županije. Međimurskoj, Sisačko-moslavačkoj, Primorsko-goranskoj i Splitsko-dalmatinskoj. No, projekt kasni, a Benjak ističe da to nije problem.

"Ne treba to sad tako striktno gledati. Puno je detalja koje treba dovesti do potpunog savršenstva da bi to može krenuti adekvatno", pravdao se.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji će biti punktovi, dok je većina ostalih županija izabrala model odlaska izabranom liječniku.

"Moji pacijenti bi dolazili u moju ambulantu, radili bi ih izvan radnog vremena, za sada je to tako, ako ne bude kakvih promjena. Naravno, vremenski će biti problem s obzirom da je primarna dosta opterećena", istaknula je liječnica Tatjana Torinek iz Siska.

Plan je u pilotu pregledati oko 1000 ljudi. U KOHOM-u kažu, puno je tu još otvorenih organizacijskih pitanja. Prije svega, upitnik kojeg bi se pri pregledu popunjavalo je preširok.

"Ovoga trenutka u niti jednoj županiji u kojoj bi pilot trebao krenuti liječnici nisu dobili odgovor na pitanje hoće li im to biti i kako plaćeno", istaknula je predsjednica KOHOM-a Nataša Ban Toskić.

Ipak, koordinator Benjak obećava da će im sve biti plaćeno. Pilot-projekt bi trebao završiti u rujnu, nakon toga slijedi evaluacija. Plan je da sve zaživi i na nacionalnom nivou.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.