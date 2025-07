Svoju bivšu suprugu, Ruskinju Anu R. (46), i njihova sedmogodišnjeg sina ubio je Mihailo R., a potom je presudio i sebi.

Zločin se dogodio sinoć oko 20 sati u selu Obajgora kod Bajine Bašte u Srbiji, a pretpostavlja se da mu je prethodila svađa bivših supružnika.

Mihailo je radio u Rusiji, gdje je i upoznao svoju Anu, s kojom se potom vjenčao i dobio sina.

"Došli su u Srbiju u njegovu obiteljsku kuću u Obajgori. Veza između njih nije funkcionirala, pa je pokrenuta brakorazvodna parnica. Ona se s djetetom odselila u Novi Sad", saznaje Kurir od izvora bliskog istrazi.

Još nije poznato zbog čega je Ana sa sinom i novim partnerom prije nekoliko dana stigla Bajinu Baštu, gdje su boravili u privatnom smještaju. U nedjelju je sa sinom otišla k Mihailu u kuću, gdje se kasnije dogodio krvavi zločin.

Da nešto nije u redu, posumnjao je upravo njezin novi partner, koji ju je zvao na mobitel. "Umjesto nje javio se Mihailo. Rekao je da se ona otišla prošetati i ostavila dijete. Muškarcu je to bilo sumnjivo, pa je nazvao policiju. Policija je odmah otišla do kuće, ali kada je došla, zatekla je samo tijela", rekao je izvor za Kurir te dodao da se Mihailo u tih pola sata od poziva do dolaska policije ubio.

Zločin je izvršio pištoljem za koji nije imao dozvolu.