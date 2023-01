Nova godina donosi i nova pravila u zdravstvu. Uvode se sistematski pregledi, a Dnevnik Nove TV doznaje detalje, tko će prvi na preglede, što će se kontrolirati i kada sve kreće. Između ostalog, moguće je i da će se pregled računati kao slobodan i plaćen dan.

Do gospodina Petra u Prljevu kraj Gračaca nije lako doći. A nije njemu lako ni do liječnika. Koji mu itekako treba jer iza njega je osam operacija.

"Ja idem često doktoru, ali nemam s čime. Nemam prijevoz. Jedino što nas vozi Crveni križ u mjesec u zadnji ponedjeljak. Operirao sam tumore u Zadru, i sad moram ići, 21. moram obaviti neke pretrage i moram ići kod internista i urologa. Tako da sad moram tražiti neki prijevoz da me odveze", kaže Petar Šija iz Prljeva.

Da bi uopće došao do zadarske bolnice, prvo mora doći do 30-ak kilometara udaljenog Gračaca.

"Oni meni dadu samo iz Gračaca za autobus do Zadra, a ovo što sam 35 km iz Zadra. Onda sam ja plaćao takstita da me vozi za Zadar i da me vrati nazad. Kako ću ja drugčije?", pita se Šija.

Kad ovo čujete, nije nimalo iznenađujuća statistika po kojoj su Zadarska i Ličko senjska županije s najviše starijih od 65 godina koji posljednje dvije godine nisu posjetili liječnika. Najmanje je takvih u Krapinsko-zagorskoj te Međimurskoj županiji.

Važne promjene i na moru: Granični policajac otkriva što očekuje one koji plovilima dolaze u Hrvatsku

Iz Ministarstva zdravstva kažu nam da će prioritet za pozivanje na ovakve preventivne zdravstvene preglede imati osobe koje zadnje dvije godine nisu posjetile svog obiteljskog liječnika, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak.

Radna skupina brusi detalje, jer radi se konačan popis bolesti. Svi će provjeravati šećere i masti, ali neke pretrage ovisit će o godinama.

"Svi muškarci od 50 do 75 će izmjeriti svoj PSA, marker na upale, tj, karcinom prostate. Većina starijih od 65 i muškarci i žene će imati kao sadržaj pregleda dezintrometiju", kaže Miro Hanževački, član radne skupine.

U tijeku su zakonske izmjene kako bi pregledi bili mogući kroz obvezno zdravstveno osiguranje.

Kako su se građani snašli prvoga dana u eurozoni? Jedna gospođa iz Splita otkrila je zanimljivu taktiku

"Već su obavljeni određeni razgovori na način da se za zaposlene osobe odaziv na pregled tretira kao slobodan i plaćen dan. Svi pregledi koji su definirani preventivnim zdravstvenim pregledom obavit će se u najduže 2 dana. Pregledi će se odvijati i u domovima zdravlja i u bolnicama, organizacija će se razlikovati od županije do županije", odgovorili su iz Ministarstva zdravstva.



No prvo kreće pilot projekt u jednoj odabranoj županiji. Nakon toga znat će se koji će se pregledi i kome obavljati u cijeloj zemlji, jer statistike su za Hrvatsku zabrinjavajuće.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.