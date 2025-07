Muškarac iz New Yorka preminuo je od posljedica teških ozljeda nakon što ga je snažno magnetsko polje aparata za magnetsku rezonancu (MRI) povuklo prema sebi.

61-godišnjak je oko vrata nosio debeli metalni lanac, a nesreća se dogodila prije par dana u medicinskoj ustanovi na Long Islandu.

Prema priopćenju policije, nije bio pacijent nego pratnja svojoj supruzi koja je trebala obaviti snimanje u bolnici.

Svjedoci su za USA Today ispričali da se muškarac oglušio na upozorenja osoblja da ne ulazi u prostoriju dok uređaj radi nakon što je čuo da mu supruga vrišti.

Službeni uzrok smrti još uvijek nije objavljen, no liječnica iz bolnice North Shore u kojoj su pokušali spasiti muškarca za CBS je rekla što se najvjerojatnije dogodilo.

"Ako je lanac bio omotan oko vrata, moglo je doći do raznih ozljeda koje su mogle dovesti do gušenja. Moglo je doći do asfiksije ili teških ozljeda vratne kralježnice".