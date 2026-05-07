Nova šansa za tisuće bespravnih graditelja: Počinje predaja zahtjeva, donosimo proceduru korak po korak

Nakon što je Hrvatski sabor usvojio izmjene i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, čime je ponovno otvorena mogućnost legalizacije bez vremenskog ograničenja, sredinom svibnja kada zakon stupi na snagu, vlasnici bespravnih nekretnina mogu početi podnositi zahtjeve.

Procjenjuje se da bi se kroz ovaj “novi val" moglo legalizirati još oko 30.000 dodatnih građevina.

Novi zakon omogućuje ponovno podnošenje zahtjeva koji su ranije pravomoćno odbijeni uključujući i slučajeve u kojima nije bila plaćena propisana naknada. Uvodi se i obveza prethodnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa prije evidentiranja zgrade u katastru.

Najvažnija novost jest ukidanje roka za podnošenje zahtjeva, koji je prema važećem zakonu istekao 30. lipnja 2018. godine. Dakle, vlasnicima bespravnih nekretnina omogućeno je da u bilo kojem trenutku pokrenu postupak legalizacije, ali uz jedan glavni uvjet: moraju biti sagrađene najkasnije do 21. lipnja 2011. godine i vidljive su na ortofoto karti Državne geodetske uprave s tim datumom.

Podnošenje zahtjeva isključivo digitalnim putem

Uz to, legalizacija nije moguća kod objekata koji su u planiranim i istražnim koridorima prometnica, energetske i komunalne infrastrukture, na pomorskom dobru, u parkovima prirode, na državnom, šumskom i vodnom zemljištu, ako je riječ o arheološkom nalazištu, kulturnom dobru i području koje je pod zaštitom UNESCO-a.

Novina je i da novo zakonsko rješenje predviđa digitalno podnošenje zahtjeva putem Informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU), sustava eDozvola, uz obveznu priloženu cjelovitu dokumentaciju. Temeljni akt jest potvrda Državne geodetske uprave koja dokazuje da je na ortofoto karti ta zgrada evidentirana, odnosno, riječ je o geodetskom snimku izvedenog stanja da je zgrada vidljiva na ortofoto aviosnimci DOF5/2011 s koordinatama predmetne zgrade u GML formatu. Postupke rješavanja i dalje će voditi upravni odjeli općina, gradova i županija nadležni za poslove prostornog uređenja i graditeljstva kao što je to bilo i dosad.



Građani koji žele ozakoniti svoje objekte kroz novo zakonsko rješenje morat će podmiriti i naknadu za bespravnu gradnju. Visina naknade odredit će se prema kriterijima poput veličine, lokacije i namjene nezakonito izgrađenog objekta te će se propisati posebnom uredbom.

Ovako izgleda postupak podnošenja zahtjeva za legalizaciju korak-po-korak:

1. Provjera uvjeta (snimke iz zraka)

Osnovni uvjet: Objekt mora biti vidljiv na digitalnim ortofoto kartama (DOF) iz 2011. godine ili ranije, ili na drugim službenim snimkama.

Vrsta objekta: Legaliziraju se stambene, poslovne, garaže i pomoćne zgrade koje se koriste u sklopu stambene građevine.

2. Priprema dokumentacije

Potrebno je angažirati ovlaštene stručnjake za izradu dokumentacije:

Geodetski elaborat : Izrađuje ga ovlašteni geodet kako bi se objekt upisao u katastar.

: Izrađuje ga ovlašteni geodet kako bi se objekt upisao u katastar. Snimka izvedenog stanja / Arhitektonska snimka : Izrađuje ju ovlašteni arhitekt ili inženjer građevine. Dokument ovisi o veličini objekta (obično snimka za manje objekte, a projekt izvedenog stanja za veće).

: Izrađuje ju ovlašteni arhitekt ili inženjer građevine. Dokument ovisi o veličini objekta (obično snimka za manje objekte, a projekt izvedenog stanja za veće). Dokaz o vlasništvu: Izvadak iz zemljišne knjige (vlasnički list).

3. Podnošenje zahtjeva

Zahtjevi se podnose putem Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU), odnosno sustava eDozvola i digitalno se obrađuju čime bi se proces trebao ubrzati. Za podnošenje zahtjeva nužno je imati pristup sustavu e-Građani ili angažirati ovlaštenog arhitekta/inženjera koji će postupak provesti umjesto vas kroz sustav eDozvola.

Nakon pokretanja postupka, podnositelj ispunjava digitalni obrazac unutar ISPU-a. U obrazac se unose osnovni podaci o vlasniku, katastarskoj čestici, lokaciji građevine, namjeni objekta i vremenu izgradnje.

4. Plaćanje naknade i komunalnog doprinosa

Nakon provjere dokumentacije, nadležno tijelo izdaje rješenje o naknadi za zadržavanje nezakonite zgrade u prostoru. Plaća se i komunalni te vodni doprinos, ovisno o lokaciji i veličini objekta.

Cijena legalizacije ovisi o više faktora:

veličini i složenosti objekta

lokaciji u Hrvatskoj

potrebnoj dokumentaciji

naknadama i komunalnim doprinosima

U pravilu, trošak može iznositi od nekoliko stotina do nekoliko tisuća eura. U cijenu su uključeni troškovi geodeta, projektanta, upravnih pristojbi, komunalnog doprinosa te naknadi za zadržavanje nezakonitog objekta.

5. Izdavanje Rješenja o izvedenom stanju

Nakon što je naknada plaćena (ili je odobrena odgoda), upravno tijelo izdaje Rješenje o izvedenom stanju.

Pravomoćno rješenje: S njim se objekt smatra legalnim.

6. Upis u zemljišne knjige

Posljednji korak je odlazak u gruntovnicu (Zemljišnoknjižni odjel) radi upisa legaliziranog objekta, čime nekretnina dobiva pravnu sigurnost, a u konačnici i veću tržišnu vrijednost.