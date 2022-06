Premijer Andrej Plenković primio je potpredsjednicu Europske komisije Dubravku Šuicu u povodu isplate prve rate sredstava iz Europske unije za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Hrvatskoj sjeda prva rata sredstava iz Europske unije za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), čime su veliko zadovoljstvo izrazili premijer Andrej Plenković i potpredsjednica Europske komisije (EK) Dubravka Šuica naon jutrošnjeg sastanka na Markovu trgu.



"Imamo prigodu nakon susreta s potpredsjednicom Europske komisije govoriti o provedbi NPOO-a. Prije dvije godine kada su se vodili pregovori o višegodišnjem financijskom okviru postignut je dogovor o instrumentu EU-a iduće generacije kao snažnom ekonomskom odgovoru na krizu pandemije COVID-19'', istaknuo je Plenković na konferenciji za medije u Banskim dvorima nakon sastanka sa Šuicom.



''Hrvatska je predano radila na pripremi NPOO-a i otkad ga je EK odobrila prošle jeseni smo dobili predujam od 818 milijuna eura, dobili smo jasne kriterije definirane za poduzimanje reformi, svih mjerila koja su bila bitna kako bi svakih šest mjeseci komisija evaluirala naša postignuća. U tom pogledu smo uspješni", zaključio je Plenković.



''Ovo je novac za reforme koje smo poduzeli do 31. prosinca prošle godine, Komisija ih je evaluirala, one se tiču i tržišta rada, i socijalne zaštite, i aktivne mjere zapošljavanja, nacionalnog plana razvoja zdravstva, programa energetske učinkovitosti za dekarbonizaciju energetskog sektora, u području vodnog gospodarstva višegodišnji program gradnje vodnih građevina, niz aktivnosti u području prostornog uređenja graditeljstva, poput programa za cjelovitu obnovu zgrada i visokoučinkoviti alternativni sustavi... To su samo neki od poteza koje smo napravili, koji su nam omogućili da EK da ovu pozitivnu evaluaciju'', naglasio je Plenković.



"U ovom trenutku radimo na ispunjavanju 25 reformi. Krajnji rok je kraj ovog tjedna. Napravit ćemo to na vrijeme i nakon toga sistematizirati dokumentaciju, uputiti EK koja će tijekom jeseni to evaluirati i dobit ćemo novu tranšu od 700 milijuna eura krajem iduće godine", kazao je Plenković.

Naglasio je da ''ovo godina kada ćemo završiti pripreme za uvođenje eura, za Schengen, iz NPOO-a ćemo dobiti milijardu i 400 milijuna eura, kada ćemo potpisati partnerski sporazum za idući višegodišnji financijski okvir, otvoriti Pelješki most. Sve što smo obećali i što radimo se realizira".



Istaknuo je i da je Hrvatska među prvih šest zemalja koje su dobile bespovratna sredstva, a na što je podsjetila i Šuica, koja je Plenkoviću i svima uključenima čestitala.



''Veliko mi je zadovoljstvo i, moram reći, ponos biti danas u Hrvatskoj i uručiti predsjedniku Vlade, gospodinu Plenkoviću, prvi obrok bespovratnih sredstava iz Plana oporavka i otpornosti, takozvanog NextGenerationEU, u iznosu od 700 milijuna eura'', istaknula je Šuica napomenuvši da je riječ o najvećem obroku koji je Hrvatska dosad dobila bespovratno od EK.



Uz predsjednika Vlade bili su i potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.