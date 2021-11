Unatoč najvećem rastu BDP-a u cijeloj Europskoj uniji u trećem kvartalu, nema mnogo oduševljenja zbog gospodarskog stanja Zbog vala poskupljenja sindikati traže hitan rast plaća i mirovina, a poslodavci i dalje pitaju gdje su reforme koje će im omogućiti da povećaju plaće.

Usprkos koronavirusu, turistička sezona u Dubrovniku bila je bolja od očekivane.

"Možemo reći da su ovogodišnji rezultati ipak bili odlični, obzirom na neizvjesnost koja je vladala", rekla je Aida Hadžić, koordinatorica Odjela za komunikacijske taktike Turističke zajednice Grada Dubrovnika.

Slična je situacija bila i u Zadru.

"Da smo očekivali 2019., onda bi bila OK. S obzirom da nismo znali na što se pripremiti, onda je bila super, iznad očekivanja i mislim da svi ugostitelji mogu biti zadovoljni", rekao je zadarski ugostitelj Ante Erlić.

Uz turiste, velikom rastu hrvatskog gospodarstva najviše je pridonijela potrošnja kućanstava, ali i investicije te izvoz. Od djelatnosti najviše su rasli trgovina, prijevoz, turizam i IT industrija.

Unatoč najvećem rastu gospodarstva od svih zemalja Europske unije, iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) ističu da će se Hrvatska po pitanju ekonomije samo vratiti gdje je bila 2019. godine.

"Mi smo i dalje po većini ekonomskih pokazatelja koji, recimo, ukazuju da standard na samom začelju Europske unije, uz Bugarsku", rekla je Iva Tomić, ekonomistica HUP-a.

Uz gospodarski oporavak stigao je i val poskupljenja, upozoravaju sindikalisti koji hitno traže drastičan rast plaća i mirovina.

"Brojke su povoljne i dobre, ali rast cijena uzrokuje to da si građani za svoje plaće i za svoje mirovine mogu sve manje toga kupiti. Onda oni koji su siromašniji mogu još manje tako da je to na njih i najveći udar. Obzirom na visinu plaća i mirovina kod nas, to je udar na najveći broj građana i tek mali dio građana može reći da je taj oporavak i za njih nešto značio", rekao je Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Iz Vlade na razini cijele godine očekuju gospodarski rast od devet posto. Na ruku im već ide što je samo tijekom Crnog petka potrošeno više od 700 milijuna kuna, a božićno vrijeme tek dolazi.

