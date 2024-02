Plenković žestoko po oporbi i predsjedniku: "On je vođa ove ekipe"

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice šireg predsjedništva HDZ-a obratio se medijima. Nakon čestitke vaterpolistima i komentarom o rješavanju otpada kod Varaždina i porinuću broda u 3. maju, osvrnuo se i na trezorce.

"Već prvi dan je upisano 70 milijuna eura, a interes je iskazan za 320 milijuna eura. To potvrđuje povjerenje u državne financije", rekao je Plenković.

U nastavku se premijer govorio o prosvjedu koji su organizirali 11 političkih stranaka u Zagrebu.

"Politički smo analizirali situaciju s prosvjedom u subotu. Radi se o prosvjedu radikalne ljevice. To su poruke koje se mogu čuti u totalitarnim režimima. Predsjednika Tuđmana su nazivali mafijaškim bossom, što smatramo neprihvatljivim. To su ljudi koji bi zabranjivali rad političkim strankama. Te poruke, uz samo jednu hrvatsku zastavu, uokvirio je te političke stranke, koje se idu izvrtati kako bi se oprali sramote", rekao je Plenković i dodao kako su organizatori prosvjeda stranke radikalne ljevice te da se kamufliraju.

"Tu nema stranaka centra. Nema dileme da su to proruski orjentirane stranke", rekao je.

"Živimo u demokraciji pa branimo slobodu mišljenja, nemamo ništa protiv toga. Imamo protiv primitivizma i protiv nazivanja Zakona o hrvatskom jeziku kretenskim. Nadolazeći izbori će, stoga, biti bitka istine protiv laže. Iz njihovog kuta smo svi korumpirani lupeži i treba nas zabraniti", komentirao je Plenković.

"Postoje trenuci za stvarno kritičnu situaciju i fabricirane krizu. Kad je 2022. Europa bila uzdrmana nakon najveće pandemije u 100 godina i energetske krize, u Hrvatskoj nije bilo nijednog prosvjeda. Znate zašto? Zato što je ova Vlada donijela odluke o jeftinijoj struji, benzinu, organičila cijene proizvoda, pomogla ribarima, poljoprivrednicima…Tada nije bilo razloga za prosvjede, a sad ima, zašto? Zbog zakonitog izbora glavnog državnog odvjetnika", rekao je Plenković no nije otkrio kada će raspisati izbore, ali je ponovio da je uvjeren u pobjedu.

"Već smo pobijedili Milanovića, pobijedili smo Bernardića. Imamo birače koji vjeruju nama, a ne njima. Oni su neodgovorni i neozbiljni ljudi, koji ništa nisu učinili za hrvatske interese. Razumijem da im nije lako pa moraju izmisliti krizu", zaključio je premijer.

Andrej Plenković nije propustio reći ni što misli o predsjedniku Zoranu Milanoviću koji ga je prozvao jer odbija komentirati datum izbora.

"On je potpuno nebitan u tom smislu. On je vođa ove ekipe. Trebao bi se držati svojih ustavnih ovlasti, ali ih se ne drži. Taj prostakluk, primitivizam i divljaštvo, pokrenut je u Hrvatskoj otkad je Milanović postao predsjednik. Sad svi kojima je uzor, a pod time mislim na nebitne i ne baš pametne šuše, misle da mogu vrijeđati. Ostavština Milanovića bit će što je emancipirao primitivizam, vulgarnost i prostakluk. To nije naš put, ni dobar put za Hrvatsku. Moj put je Edi Kučan", kazao je premijer.

Nakon što je ustvrdio da čvrsto stoji uz Ivana Turudića, a na uporna pitanja novinara zašto je inzistirao da upravo on postane šef DORH-a, premijer je napustio konferenciju za medije.