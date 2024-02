Neovisna procjena broja ljudi na prosvjedu: Evo kako su došli do točnoga broja

Veliki subotnji prosvjed ujedinjenog centra i ljevice okupio je veći broj ljudi od očekivanog. Organiziran je na zagrebačkom Markovom trgu, ali kako se okupio veliki broj, bile su pune i sve okolne ulice i prilazi trgu.

Dok su iz vlade tvrdili da je došlo samo 5000 ljudi, javljale su se procjene i o dvostruko većem broju. Službenih podataka nema, ali su iz organizacije Arhiv javnih okupljanja napravili analizu i objavili koliko je točno ljudi došlo, a zatim i pojasnili kako su došli do tog broja.

"U subotu 17.2. poslijepodne smo objavili prvu preliminarnu procjenu temeljenu na materijalu koji smo pronašli na raznim medijskim portalima iz Hrvatske. Na temelju tog materijala utvrdili smo približnu gustoću i površinu prostora koji su okupirali prosvjednici na zagrebačkom Gornjem gradu, te smo tako došli do ukupne procjene broja nazočnih", napisali su i dodali da je na prosvjedu bilo oko 7000 ljudi.

"Kasnije tijekom dana dobili smo preciznije snimke bolje rezolucije, na temelju kojih smo korigirali gustoću na nekim dijelovima ovog područja, ali je ukupna ocjena ostala ista", dodali su.

Svoju konačnu ocjenu su i objasnili te u prilogu poslali slike koje pokazuju kako su došli do svog rezultata. Cijeli prostor koji su okupirali prosvjednici podijelili su u tri segmenta: Markov trg, Ćirilometodska ulica i ostatak (od Katarininog trga do uspinjače).

• Markov trg su prebrojali rukom, glavu po glavu (naslovna slika) i izbrojali 2700 prisutnih u trenutku snimanja slike (oko 12 sati). To daje gustoću od oko 2 osobe po kvadratnom metru na cijeloj ovoj površini (slika 2).

• Za Ćirilometodsku ulicu nisu našli dovoljno dobar materijal za ručno prebrojavanje cijelom dužinom ulice, ali su pronašli dobre fotografije agencije Cropix na temelju kojih su mogli utvrditi prosječnu gustoću od 1,8 ljudi po četvornom metru, što na cijeloj površini ove ulice daje između 2100 i 2200 ljudi (slika 3).

• Na preostalom segmentu učinili su isto kao i za Ćirilometodsku ulicu, pa su množenjem površine i procijenjene prosječne gustoće od 1,3 stanovnika po m2 došli do brojke od oko 1100 ljudi na tom području (Slika 4).

"Dakle, na korištenim slikama, u ova tri segmenta zajedno u 12:00 sati bilo je oko 6000 ljudi. Kada se u obzir uzmu i one koji su bili na prosvjedu, ali su otišli prije 12 sati, kao i one iz sporednih ulica (Kamenita, Rittera Vitezovića) koji se ne vide na korištenim slikama, dolazimo do konačne procjene od oko 7000 ljudi koji su bili prisutni na ovom prosvjedu", pojasnili su iz organizacije.

Arhiv javnih okupljanja je organizacija civilnog društva iz Beograda, registrirana 7. srpnja 2023. godine, koju je osnovala grupa građana koja se od 1991. godine bavi utvrđivanjem broja ljudi na prosvjedima i drugim javnim okupljanjima. Osnivači Arhiva Javni susreti svoje ocjene objavljuju od 2019. godine, putem Facebook grupe Fan Club Protest te kroz suradnju s medijskim kućama u Srbiji.