Viktorija Bednjanec javila se iz DIP-a gdje je razgovarala s članom povjerenstva Slavenom Hojskim koji je komentirao slabu izlaznost u drugom krugu izbora.

Naglasio je da sve treba analizirati jer je drugačija slika biračkog tijela u prvom i u drugom krugu.

"U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji biraju u jednoj općini i jednom gradu, naravno da je onda i velik broj birača glasao. Imamo izbore u 108 općina i gradova, bez županija, a većina ih je rješena u prvom krugu, više od 80 posto. Statistika je tu varljiva stvar. Prvi i drugi krug su u pravilu neusporedivi jer je biračko tijelo drugačije", pojasnio je Hojski.

Kazao je i kako se poklopio produženi vikend s drugim krugom.

"Puno su me kontaktirali i oni po privatnoj liniji, kažu "stići ćemo mi do 18 sati na birališta, 18:30. Pozivam sve da obave to na vrijeme da se u pola sata prije zatvaranja birališta ne bi stvarale gužve", kazao je Hojski.

Potvrdio je da je DIP dobio potvrdu MUP-a da od otvaranja birališta nije bilo intervencija, ali i da DIP-u dolaze prijave o sporadičnom kršenju izborne šutnje koja je na snazi do zatvaranja birališta u 19 sati.

