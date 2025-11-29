Plenković o Mikuliću: "Neće ga nitko spasiti. Radi sramotu svima"

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković poručio je u subotu, vezano uz posljednja uhićenja, da oni koji skrenu sa zakonitog ponašanja moraju odgovarati te da nitko nije dobio mandat za to i neće ga nitko spasiti.

"Oni koji se opuste, a dugo su na nekim dužnostima i skrenu sa zakonitog ponašanja moraju odgovarati. Nitko nema povjerenje za nezakonito ponašanje, nitko nije dobio mandat za to i neće ga nitko spasiti", rekao je Plenković na izbornom saboru Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak".

"Nema nikoga tko će ih spasiti. Svatko tko dobije povjerenje mora misliti na vašu žrtvu, misliti na zakon, misliti na etiku i misliti da svojim greškama radi sramotu svima", kazao je okupljenima.

Plenković je istaknuo važnost osnaživanja Hrvatske vojske i policije istaknuvši da ukupni proračun ministarstava hrvatskih branitelja, obrane i unutarnjih poslova iznosi 3,83 milijardi eura.

Upozorio je da se danas svaka država i narod mora najviše osloniti na vlastite snage – gotovo slično kao što je bilo početkom 1990-tih, no to danas radimo iz perspektive samopouzdanih pobjednika.

Osvrćući se na prava manjina rekao je kako s tim nema problema onaj koji je snažan, samopouzdan, jak i pobjednik. Smatra da "šušur" oko nekih programa koji su izazvali prijepore vode ljudi koji žele polarizaciju, destabilizaciju i skretanje s glavnih političkih pitanja.

Naglasio je kako sva pitanja u hrvatskom društvu treba rješavati dijalogom, razumijevanjem, razgovorom i političkom pedagogijom i pozvao branitelje na razborite odluke i ponašanja kako se pobjednik ponaša.

"Pobjednik se ponaša pobjednički, široko. Onako kako treba", naglasio je.

Mir i stabilnost u Europi više nisu isti

Govoreći o predstojećem uvođenju temeljnog vojnog osposobljavanja, Plenković je upozorio da smo u zadnje 4,5 godine vidjeli da mir i stabilnost u Europi nakon Drugog svjetskog rata, Domovinskog rata i našeg integracijskog puta u zapadne organizacije više nisu isti. Stoga je važno ulaganje u vojsku i policiju.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved ustvrdio je da neki uporno pokušavaju isforsirati radikalizaciju i polarizaciju hrvatskog društva, a pokušaj podjela ide čak i prema hrvatskim braniteljima. Poticanje tih podjela, huškanje i govor mržnje ne dolazi spontano već je rezultat sustavnog djelovanja osoba i grupa koji žele destabilizirati Hrvatsku.

"Nećemo dozvoliti podjelu hrvatskog društva. Usprotivit ćemo se svima koji žele radikalizirati hrvatsko društvo i mijenjati povijesnu istinu i činjenice o stvaranju i obrani Hrvatske", rekao je.

Miljenko Filipović, koji je ponovno izabran za predsjednika Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak", rekao je da hrvatski branitelji nisu samo dio povijesti nego su "živa savjest hrvatskog naroda, čuvari identiteta i slobode".

Za pokušaje podjela u hrvatskom društvu optužio je ljevicu koje je "nastojala izjednačiti Republiku Hrvatsku i NDH, hrvatske branitelje i ustaše, Franju Tuđmana i Antu Pavelića, Domovinski rat i Drugi svjetski rat, Jasenovac i Katoličku crkvu".

"Za njih je sve to isto", kazao je Filipović.