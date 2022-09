Premijer Andrej Plenković prozvao je u ponedjeljak predsjednika Republike Zorana Milanovića za manipulaciju i relativizaciju izvješćem SOA-e o ekstremnim skupinama te ustvrdio da u Hrvatskoj postoje ljudi koji svoje nezadovoljstvo nastoje artikulirati nasilnim putem.

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Vlade govorio je o tome je li u pravu potpredsjednik saborskog Odbora za obranu i nacionalnu sigurnost Mario Kapulica (HDZ) koji je, pozivajući se na izvješće SOA-e, rekao da postoje organizirane skupine koje bi rušile vlast ili predsjednik Zoran Milanović koji je rekao da to nije vidio u izvješću SOA-e. Plenković je podsjetio na nedavni prosvjed ispred HDZ-a te okupljanje ispred Općinskog suda u Zagrebu.

Na prosvjedu je maloljetnik došao s molotovljevim koktelima i drugim općeopasnim sredstvima, a ispred suda su se okupile osobe koje su davale podršku uhićenom Marku Franciškoviću koji je u pritvoru pod optužbom za poticanje na terorizam.

"Dakle, ako je nešto toliko očito da i najneupućeniji promatrač, bez da čita izvješće SOA-e, vidi da postoje ljudi koji su udružuju, koji neko svoje nezadovoljstvo nastoje artikulirati i nasilnim putem, onda su to činjenice", rekao je premijer.

"Ako u izvješću SOA-e piše da postoje dvije skupine, a to piše u izvješću, i mene nikakva klasifikacija dokumenta ne ograničava da to kažem", dodao je Plenković, "onda nema nikakve razlike u onome što sam rekao ja ili potpredsjednik Vlade Medved, potpredsjednik Vlade Božinović, onoga što je priopćila SOA, što je rekao glavni ravnatelj policije, što je rekao potpredsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Mario Kapulica... To su sve činjenice istinite i točne, to je istina", naglasio je premijer.

Za Milanovića je ustvrdio da je imao "takozvani trokorak" - u četvrtak nema skupina i on ne zna ništa o tome, u petak Kapulica manipulira, u subotu postoje skupine, treba ih razbiti i uhititi.

"Dakle, jedan, dva tri, četvrtak petak subota, awakening – buđenje. Prema tome, jasno je tko od početka govori istinu, a tko nastoji stvar relativizirati, podcijeniti. Mi je niti podcjenjujemo, niti precjenjujemo, samo konstatiramo činjenicu koja postoji u hrvatskom društvu", dodao je.

"Predsjednik Republike išao je manipulirati", izjavio je Plenković te rekao kako ga uopće ne zanima Milanovićev stav o toj temi.

Istaknuo je pritom da je "vrlo važno povezati stvari" te rekao kako se jasno mora reći da postoje političke stranke, kao što su Most i Domovinski pokret, koji podržavaju "onakav prosvjed ispred HDZ-a gdje dolaze i skupine koje žele nasilnim metodama rušiti vlast, stranku, Vladu…", ali i da postoje oni koji su razumni, odgovorni i bore se protiv korupcije.

Ustvrdio je i da postoji "jedan amalgam mržnje" prema HDZ-u koji se generira od političkih protivnika te naveo primjere izjava koje su o toj stranci dali šef HSS-a Krešo Beljak nazvavši ih štakorima i predsjednika Republike koji je za HDZ-ovce rekao, uz ostalo, da su udbaši.

"Sve to skupa utječe. Dakle, ta mržnja koja je generirana iz više kutova, kontinuirano, ima svoj efekt. A onda dio ljudi artikulira svoje nezadovoljstvo, uvjeren da je sve to tako, možda bacanjem molotovljevih koktela. Zato moram raditi dobro jasno distinkciju između onih u društvu koje su ozbiljni odgovorni i ovih drugih koji nemaju rješenja ni za jedno goruće gospodarsko, socijalno, financijsko i razvojno pitanje Hrvatske", poručio je premijer.

Upitan znači li to da predsjednik Republike i dio oporbe potiču mržnju prema HDZ-u, Plenković je podsjetio na kvalificiranje njegova oca kao udbaša, njega da je udbaš, da je netko šef ogranka SS-a u županiji te rekao kako su to "teške uvrede, teške laži, teške difamacije kao predtekst za mržnju".

"Ako imate medije koji kažu 'ili ste čovjek ili HDZ-ovac', onda je to predtekst za dehumanizaciju i mržnju. Ako imate manifest mržnje napisan u jednom tjedniku na način 'nedovoljno mrzimo HDZ', to je sve predtekst za mržnju. Sve se to mora gledati objedinjeno. To neće vidjeti SOA, to neće vidjeti DORH, policija, ali vidjet ću ja kao političar koji povezuje sve konce", dodao je Plenković.

Ponovio je da mu ne treba sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost na temu ekstremizma u Hrvatskoj. "Što će mi sjednica VNS-a? S kim da raspravljam? S Milanovićem, koji za nas tvrdi da smo SS stranka ili da smo udbaši. Što će mi to? Hoću li biti nešto prosvjetljeniji", dodao je.