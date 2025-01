DIP se oglasio o toku izborne nedjelje: "Imamo tek nekoliko pritužbi"

Izborna nedjelja u Hrvatskoj protječe mirno i uz zanemarive pritužbe o kršenju izborne šutnje, doznaje se u nedjelju prijepodne u Državnom izbornom povjerenstvu (DIP).

"Dojava o kršenju šutnje, u drugom krugu predsjedničkih izbora, gotovo da i nema, imamo tek nekoliko pritužbi vezanih za privatne profile na društvenim mrežama", rekao je član i glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski.

Izborna šutnja, za koje je zabranjena svaka promidžba, na snazi je do zatvaranja birališta, dakle do 19 sati. Za razliku od subote, kada je dosta građana zvalo DIP s pitanjem gdje mogu glasovati, jer nisu u mjestu prebivališta, a nisu se u roku preregistrirali, u nedjelju je to pitanje imalo samo dvoje-troje građana.

Povrede izborne šutnje prijavljuju se DIP-u putem elektroničke pošte dip@izbori.hr.

U Hrvatskoj je u nedjelju u 7 sati otvoreno više od 6.500 biračkih mjesta na kojima birači odlučuju hoće li idućih pet godina predsjednik države biti aktualni predsjednik Zoran Milanović (SDP i partneri) ili Dragan Primorac (HDZ i partneri).

Koliko su birači zainteresirani za izbore vidjet će se u podne kada će DIP objaviti podatke o odazivu do 11:30.

Na tri, od četiri biračka mjesta u Australiji, izbori za hrvatskog predsjednika već su završili. U 9 sati po hrvatskom vremenu zatvorena su biračka mjesta u Canberri, Sydneyu i Melbourneu, četvrto biračko mjesto, u Perthu, zatvara se u podne.

