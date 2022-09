Vodeni val nije ugrozio Banovinu, vodostaji se ne penju iznad 850 centimetara i u granicama su očekivanja. Ipak, na lokalnim cestama Kupa se izlila na nekoliko mjesta.

Količina oborina kakva je zadesila pojedine dijelove Hrvatske prošloga vikenda događa se, kažu meteorolozi, svakih 100 godina. Po danu je palo i 120 milimetara kiše po četvornom metru pa su neki objekti uz vodu ipak djelomično oštećeni.



Tomislav Presečan, vlasnik restorana u Brestu Pokupskom, zasad još može samo gledati gdje su ispod vode terasa i šank.





Ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštiteističe pozitivne elemente: ''Dobro je da je Sava niska i može primiti Kupu koja je brza''.''Mi smo u posljednja tri dana napravili oko 600 metara privremenih nasipa od boks barijera'', istaknula je voditeljica ispostave Hrvatskih voda za mali sliv ''Banovina''

A prijeti li voda i dalje građanima i njihovoj imovina, objasnila je reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan koja se javila s Petrinjskog kupališta na Banovini: ''Većih problema zasad nije bilo, a iz Hrvatskih voda uvjeravaju da ih ne bi ni trebalo biti''.



''Osim višeg vodostaja i par poplavljenih klupica nikakvih drugih problema nema. Veliki vodni val koji se najavljuje da bi trebao proći Banovinom oko 17 sati nalazio se negdje ispred Petrinje i do kraja dana bi trebao proći i ovim područjem, a do kraja dana vodostaj bi trebao porasti tek nekoliko centimetara, barem su takva očekivanja, a onda bi boks barijere i nasip na onim dijelovima na kojima funkcionira trebali odraditi svoje, dakle - sve bi trebalo biti bez većih problema'', kazala je Buljan.



Zbraja se šteta od poplava u Brodu na Kupi: "20 kilometara ceste kao da nije ni postojalo. Do nekih domaćinstava se još ne može"

Nakon poplava milijuni se bore s infekcijama: Nema pitke vode, pola milijuna djece je oboljelo...



''Miran dan zasad su imali vatrogasci, nisu imali nikakvih problema, nikakvih intervencija, no u slučaju bilo čega spremni su, kažu, i oni i Hrvatske vode. Jednom kada taj vodeni val prođe kroz Petrinju on ide nizvodno prema Sisku i u trenutku kada se Kupa ulije u Savu pred Siskom nikakvih većih problema više ne bi trebalo biti, a Banijci bi konačno trebali mirno spavati'', kazala je Buljan.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr