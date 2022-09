Još uvijek nema suglasja u državnom vrhu oko pitanja o tome postoje li u Hrvatskoj doista paramilitantne skupine koje se naoružavaju.

Iako dobivaju iste sigurnosne informacije, ključan i ozbiljan dokument obavještajne službe, koji je stigao na Markov trg, različito iščitavaju. Predsjednik Zoran Milanović o tome bi trebao govoriti na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Gostujući u Dnevniku Nove TV o tome je govorio predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić s kojim je razgovarala novinarka Sabina Tandara Knezović.

Hajdaš Dončičć je poručio kako je izvješće klasificirano i kako se o njemu ne smije pričati. "Vratio bih to u institucije. Vratio bih tu cijelu priču u Odbor. Vratio bih tu cijelu priču, ako je potrebno, i u Odbor kojim koordinira gospodin Plenković i gospodin Milanović. Ostavio bih SOA-i i MUP-u da u miru rade svoj posao, a oni svoj posao rade dobro. Štite ustavni i pravni poredak Republike Hrvatske", poručio je Hajdaš Dončić.

Milanović: "Građani mogu biti sigurni. Uvijek postoje ljudi usijane glave koji su spremni napraviti štetu"

"Zemlja je sigurna što se tiče bilo kakvih skupina. Naravno, kao i svugdje, da postoje i pojedinci koji se u 21. stoljeću vrlo lagano umrežuju putem tehnologije, ali nemojmo raditi paniku. Idemo o nekim stvarima razgovarati na mjestima koja su za to predviđena. Ne istrčavati i odmah kada dođu izvješća raditi press-konferencije", poručio je dodavši da se to odnosi na njegovog potpredsjednika.

"Vratimo se onome što trebamo. Razgovarajmo o stvarima koje su bitne za Hrvatsku. Ne pred širokim auditorijem i osobito ne koristiti za dnevno političke probitke i za skretanje pozornosti sa bitnih problema u Hrvatskoj", poručio je Siniša Hajdaš Dončić u Dnevniku Nove TV.

Na pitanje o tome stoji li netko iza naoružanog mladića koji je uhićen na prosvjedu pred Središnjicom HDZ-a, Hajdaš Dončić je rekao kako o tome ne može pričati.

"Potpisao sam određeni certifikat. Nažalost, o tome ne mogu odgovoriti. SOA radi svoj posao. Ne pretpostavljam ništa jer ne želim pretpostavljati", rekao je Hajdaš Dončić.

Osvrnuvši se na činjenicu da SOA-ino izvješće svatko čita na svoj način, Hajdaš Dončić je rekao kako mu je "žao ljudi iz SOA-e koji rade dobro svoj posao i sada moraju titrati".

"Zamolio bih i gospodina Plenkovića da stane na loptu i počne malo procijenjivati što su pojedinačni vukovi samotnjaci, a što su druge potencijalne ugroze. Isto tako bih zamolio predsjednika Milanovića da sazovu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost da se na relevantnom mjestu popriča o tim temama i da zapravo prekinemo s tim", rekao je Hajdaš Dončić.

"Ono što je svima poznato, što se događa i u Eropi, jest to da jača desni radikalizam. To jača i u Hrvatskoj i toga smo svjedoci svi. Za to nam ne trebaju tajna izvješća, nikakvi spisi ni dopisi. Jedino oružje i lijek je škola, odgoj, građanski odgoj, ukazivanje na devijantno ponašanje...", istaknuo je Hajdaš Dončić.

Na pitanje o tome trebaju li građani biti zabrinuti, Hajdaš Dončić je istaknuo da ne trebaju. "Hrvatske je sigurna zemlja. No, uvijek postoje pojedinci koji mogu raditi incidente. Ti incidenti se događaju. Nažalost, događaju se i u Hrvatskoj. Ono što smo mi do prije par godina gledali na televizijama, što se događalo u Norveškoj ili Americi, događa se i u Hrvatskoj. Važna je stabilnost i mir sigurnosno-obavještajnog sustava. On ima sve alate da većinu tih stvari prevenira", ustvrdio je Hajdaš Dončić.

"U stranci se ne događa ništa"

Osvrnuvši se na situaciju u SDP-u te nedavno izbacivanje šefa zagrebačke gradske organizacije te stranke Viktora Gotovca, Hajdaš Dončić je istaknuo kako se "u njihovoj stranci ne događa ništa".

"Dogodio se jedan mali incident koji je nama naštetio. Ljudi dolaze, odlaze, to je normalno. Trudit ćemo se da to popravimo i da se to u budućnosti ne događa", dodao je rekavši kako će izbore za tu poziciju održati u sljedeća dva do tri mjeseca.

"Bitno nam je da zajedno sa partnerima lijevog centra i centra učinimo sve da možemo pobijediti korumpirani HDZ. To nam je glavni motiv. Ako se netko ne slaže u takvu našu politiku SDP-a, onda ne razumije što je Hrvatska", zaključio je Hajdaš Dončić.

