"Di si radosti. Di si lipa": U javnost procurile poruke su razmjenjivali Ivan Turudić i Josipa Rimac

U javnost su procurile stotine poruka koje su razmjenjivali vladin kandidat za glavnog državnog odvjetnika Ivan Turudić i optuženica Josipa Plesić (prije Rimac) u razdoblju između 2016. do 2020. godine.

Poruke koje je objavio Jutarnji list pokazuju da je odnos Rimac i Turudića drugačiji od onoga kako ga je u javnosti predstavio sudac.

Sadržaj zaplijenjenog mobitela Josipe Rimac otkriva da su ona i Turudić razmijenili više stotina poruka i poziva, a osim toga susreli su se više puta. Neki od susreta, dogodili su se upravo na Županijskom sudu u Zagrebu.

Prema porukama vidi se da su obje strane dobrovoljno inicirale kontakt.

"Di si radosti", napisala je Josipa Rimac ondašnjem predsjedniku Županijskog suda. Na tu poruku, Turudić joj je uzvratio porukom: "Di si lipa".

Pronađene poruke otkrile su da su se Rimac i Turudić sastajali zbog konkretnih predmeta vođenih na sudu te da je ona od njega ponekad tražila i pravne savjete. Rimac je bila i na kavama sa sutkinjom koju je nazivala "mojom i tvojom", piše Jutanji list,

Turudić je i od nje ponekad tražio usluge. Sve poruke upućuju na to da su Rimac i Turudić bili u vrlo bliskom odnosu, koji je Turudić još 2015. godine pokušao negirati, nakon što je s njom viđen na kavi.

"Ma ne, nismo prijatelji. Nije to bila ciljana kava, mi smo bili u istom prostoru, u istom kafiću, pozdravili smo se i to je to", tvrdio je Turudić na gostovanju na N1 televiziji dva dana nakon njezina uhićenja 2. lipnja 2020.