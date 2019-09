Premijer Andrej Plenković poručio je u četvrtak sa sjednice Vlade kako će u potpunosti preuzeti prijedloge inicijative "67 je previše" i Hrvatskom saboru uputiti prijedlog izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju.

"Tijekom proljeća bili smo suočeni s aktivnostima građanske inicijtive 67 je previše i nakon što su potpisi prikupljeni, ustanovili smo da je potpise dalo više od 700 tisuća građana.

Analizirali smo ovu situaciju i donijeli sljedeću odluku – čuli smo poruku hrvatskih građana i kao Vlada donijeli smo odluku da ćemo u cijelosti preuzeti zahtjeve referendumske inicijative i promijeniti Zakon o mirovinskom osiguranju", rekao je Plenković.

Sindikalni čelnik Krešimir Sever iznenađen je ovakvim razvojem događaja. "Pomalo smo iznenađeni, ne previše, očekivali smo referendum, još ga očekujemo. Stava smo da referenduma mora biti, a bilo koja drukčija odluka mora biti rezultat dogovora triju sindikanih središnjica i organizacijskog odbora."

Sever priznaje da je od Vlade očekivao neki drugi smjer djelovanja, poput odugovlačenja i odbijanja, no isto tako smatra da vladajućima referendum ne bi trebao biti znak za uzbunu.

"Kod nas se sve čini da referenduma ne bude, a primjerice jedna Švicarska nije propala prilikom učestalih raspisivanja referenduma“, napominje.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel izjavio je da, unatoč najavi premijera Andreja Plenkovića da prihvaća zahtjeve inicijative "67 je previše", i dalje očekuje raspisivanje referenduma o promjenama uvjeta odlaska u mirovinu.

"Zašto bismo mi vjerovali predsjedniku Vlade i Vladi da će to učiniti, na tragu sve one kampanje koju je Vlada provodila protiv naše referendumske inicijative", kazao je Novosel. Izrazio je žaljenje što Vlada takvu odluku nije donijela u lipnju, kada je inicijativa "67 je previše" predala potpise u Sabor.

"Građani su potpisima poručili da bi oni na referendumu promijenili postojeće mirovinske zakone, da bi oni sami odlučivali kakve mirovinske zakone žele.

Neovisno o tome, ako Vlada želi donijeti novi zakon, to je njezino pravo, no mi nećemo sudjelovati ni u kakvim razgovorima o tom novom zakonu. Vlada ga može donijeti sama, međutim naše je stajalište i dalje da se to treba riješiti referendumom", istaknuo je.



"Regulirat će se i mogućnost da rad bude i dulji od 65 godina, ako netko želi"

Ministar financija, Zdravko Marić, komentirao je odluku premijera o prijedlogu izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju.

"Kolega Aladrović i njegov tim vidjet ćete što će sve biti ukalkulirano u taj paket zakona, mirovinskog dijela i onoga što se tiče u radnom zakonodavstvu koji će regulirati mogućnost da rad bude i dulji od 65 godina, ako netko to želi", rekao je Marić.

"Imate čitav niz segmenata našeg gospodarstva gdje postoji i želja i potreba za radom", dodao je. Što se tiče financijskog aspekta Plenkovićeve odluke, Marić je rekao da mirovinska reforma nije ciljana iz proračuna jedne ili tri godine, nego Vlada cilja na razdoblje od 20 ili 30 godina te da je dugoročna održivost mirovinskog sustava prioritet.

"Nema te promjene u mirovinskom sustavu koja ga sama za sebe može učiniti održivim", rekao je Marić.

Zahtjevi Inicijative

"Inicijativa 67 je previše" zalaže se za povratak dobi za odlazak u mirovinu na 65 godina i za umanjenje penalizacije prijevremenih mirovina, za poticanje duljeg ostanka u svijetu rada, a ne za kažnjavanje svih onih koji ne mogu ili ne žele raditi dulje od 65 godina", navodi se na njihovim službenim web-stranicama.

"Zalažemo se za borbu protiv diskriminacije starijih radnika i omogućavanje svima da ostanu u svijetu rada do 65 godine starosti, a onima koji to mogu i žele, i duže.

Zalažemo se za dostojanstvenu mirovinu za one koji su prisiljeni svijet rada napustiti nekoliko godina ranije zato što ne mogu više raditi ili im društvo to ne omogućuje", navode.

Reakcije oporbe

"Ovdje se radi o kapitulaciji HDZ-ove Vlade, koja je shvatila da će njezin loš i za građane štetan prijedlog biti potučen i shvatila da je bolje popustiti, umjesto lupati glavom u zid", rekao je SDP-ov Peđa Grbin komentirajući odluku koju je premijer Andrej Plenković objavio na sjednici Vlade.

Drago mu što je Vlada to napravila, ali toj odluci pristupa s određenom dozom opreza. "Dok ono što je Plenković izjavio ne vidim crno na bijelo, ne vjerujem niti jednu riječ", rekao je Grbin. Istaknuo je da referendumska inicijativa mora ići dalje, sve dok Vlada ne predloži, a Sabor ne usvoji paket zakona.

"Ako su do jučer tvrdili da će se urušiti mirovinski sustav, ako se ne usvoji reforma, a danas ovako lakonski kažu da će usvojiti prijedloge, znači da su ranije lagali", smatra Grbin i ističe da ako se zakon izmjeni referendumom, zakon se onda može mijenjati samo novim referendumom.