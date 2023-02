U četvrtak je obilježen Međunarodni dan pizze, a ona je u Hrvatskoj među najskupljima u Europi. Razlog toga je što se većina pizzerija okrenula recepturi iz Napulja i namirnice naručuje iz Italije.

Pizza je omiljeno jelo diljem svijeta, od fast fooda do gurmanskog zalogaja. Reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš je kod vlasnika pizzerije Denisa Glavača provjerio što pizzu čini savršenom.

"Sastojci, tijesto, tehnika i sama peć. Uvijek je neka nadogradnja, ali nakon nekih godinu i pol do dvije dobrog rada se uhvati tehnika", rekao je.

Svoje je mišljenje s Golešom podijelio i konzultant za pizzu Marin Vanjak.

"Pizza je, budimo realni, najpopularnije jelo na svijetu. Čak se procjenjuje da je oko 40 posto restoranskog menija u cijelom svijetu, i u financijskom i u kvantitativnom smislu, upravo pizza", rekao je.

Ni ona nije imuna na inflaciju. Nije to više brzi ručak za pet do šest eura kao do prije koju godinu. Danas običnu pizzu iz dostave ne možete naručiti ispod osam do 10 eura.

Pogleda li se račun iz prosinca 2021, tada je 30 deka šunke u ovitku, 40 deka gaude, kilogram brašna i pola litre pasirane rajčice, što nam je dovoljno za dvije domaće pizze, koštalo 9,86. Danas ti sastojci u istoj trgovini koštaju 11,76 eura. Dakle, i obična domaća pizza poskupila je za jedan euro.

Prema Eurostatu, pizza je u Hrvatskoj među najskupljima u Europi s godišnjim skokom cijene od 28 posto. Skuplja je samo u Mađarskoj, Litvi i Bugarskoj. Kod nas se posljednjih godina pizzerije okreću orginalnoj napuljskoj recepturi pa sastojke uvoze iz Italije, a i oni su znatno skuplji.

"Te cijene stvarno rastu – zadnje dvije godine neki ulazi su bili i do 100 posto veći. Mi to sve moramo ukalkulirati", objasnio je Vanjak.

Nedostaje i pizza majstora. Na burzi rada objavljena su 63 oglasa za to radno mjesto, uglavnom za sezonu. Na Pučkom otvorenom učilištu Zagreb u pet godina u pizza majstora prekvalificirala su se tek petorica radnika.

