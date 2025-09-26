Odvjetnik o aferi Mikroskopi: "Petrač nije dao milijun eura jamčevine u gotovini nego..."

Poduzetnici Hrvoje Petrač, njegovi sinovi Novica i Nikola, te Saša Pozder moraju u zatvor zbog afere Mikroskopi.

U petak ujutro su im izrečene presude, namirili su štetu državi i platili novčane kazne. Uskok najavljuje još nagodbi, dok bivši ministar Vili Beroš i još trojica liječnika ne priznaju djelo.

O ovoj političko-pravosudnoj aferi reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović razgovarala je s odvjetnikom Novice Petrača - Franom Olujićem.

Josipa Krajinović i Fran Olujić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Osuđeni moraju odslužiti zatvorske kazne, na pitanje kada će se to dogoditi, Olujić je odgovorio: "To će se dogoditi kada presuda postane pravomoćna. Danas nije mogla postati pravomoćna jer se nismo mogli odreći prava na žalbu jer su im izrečene zatvorske kazne. Presuda mora biti napisana, dostavljena strankama i tada će postati pravomoćna".

Petrač nije dao jamčevinu u gotovini

Nakon pravomoćnosti, objasnio je Olujić, će ih pozvati sudac izvršenja, uručit će im rješenje o izdržavanju kazne. "To zapravo ide jako brzo", dodao je.

Hrvoje Petrač je ponudio jamčevinu u iznosu od milijun eura.

"Nije dana u gotovu novcu nego u hipoteci na nekretnini. Kad to bude upisano u zemljišne knjige - očekujemo da to bude ponedjeljak ili utorak - on će izaći na slobodu dok ne bude pozvan na odsluženje kazne", dodao je.

Josipa Krajinović i Fran Olujić - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Na pitanje koliko je, kao odvjetnik, zadovoljan nagodbom - Olujić je odgovorio: "U ovakvoj situaciji kada klijent dobiva zatvorsku kaznu - ne možemo govoriti ni o kakvom zadovoljstvu. Jedino sam zadovoljan kad mi je klijent oslobođen. Međutim, s obzirom na sve okolnosti predmeta i specifičnu poziciju mog klijenta - on je ipak u postupku zajedno s ocem i bratom. Kada smo išli u postupak sporazumijevanja, jasno je da je taj postupak mogao značiti sporazum ili za sve Petrače i Pozdera ili nikoga od njih".

"Nagodba ne znači priznanje krivnje"

Na pitanje je li to novi problem za bivšeg ministra Vilija Beroša, Olujić je odgovorio da ne bi htio štetiti interesima ostalih suokrivljenika.

Josipa Krajinović i Fran Olujić - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Činjenica da se netko nagodio ne znači da on priznaje krivnju bilo koga drugog pogotovo jer nitko od ljudi koji su danas osuđeni nije iznosio obranu u kojoj bi teretio nekog drugog."