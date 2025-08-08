VIDEO Pogledajte gdje je mladić vozio električni romobil: "Ovo je prevršilo svaku mjeru"
Piše B. F. M. ,
08. kolovoza 2025. @ 09:58
Objavljena je snimka električnog romobila koji vozi u tunelu.
Stranica Prometne zgode i nezgode na Facebooku objavila je snimku mladića koji po lijevoj traci brze ceste u tunelu vozi električni romobil. Na snimci se vidi da mladić nosi kacigu, a iza njega se stvorila kolona automobila koji mu trube, ali nije objavljeno gdje je i kada snimka točno nastala.
Kod Bjelovara je 13-godišnjak romobilom udario u most te zadobio teške ozljede glave, dok se u Osijeku jedan dječak sudario s automobilom, a drugi je pao s romobila.
Iako im zakon ograničava brzinu na 25 kilometara na sat, uklanjanjem blokade mnogi romobili mogu doseći i do 80 kilometara na sat.
Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je da električnim romobilima na javnim površinama smiju upravljati samo osobe starije od 14 godina, a svi vozači tijekom vožnje moraju nositi zaštitnu kacigu. Ovisno o vrstama prekršaja, kazne za odrasle najčešće se kreću od 30 do 130 eura.