VIDEO Pogledajte gdje je mladić vozio električni romobil: "Ovo je prevršilo svaku mjeru"

Stranica Prometne zgode i nezgode na Facebooku objavila je snimku mladića koji po lijevoj traci brze ceste u tunelu vozi električni romobil. Na snimci se vidi da mladić nosi kacigu, a iza njega se stvorila kolona automobila koji mu trube, ali nije objavljeno gdje je i kada snimka točno nastala.

Ispod objave svoj su komentar objavili mnogi korisnici Facebooka zgroženi snimkom.

"Vrijeme je da se uvedu vozačke dozvole i za te romobile jer ovo je prevršilo svaku mjeru", jedan je od komentara.

"Samo kazne što veće! Ovo nije više ni strašno, već nenormalno!" napisala je korisnica Facebooka.

U prvoj polovici ove godine zabilježeno je 257 nesreća s ozljedama na električnim romobilima, što je gotovo tri puta više nego lani. Niz nesreća zabilježen je i u posljednjih nekoliko tjedana.

Kod Bjelovara je 13-godišnjak romobilom udario u most te zadobio teške ozljede glave, dok se u Osijeku jedan dječak sudario s automobilom, a drugi je pao s romobila.

Iako im zakon ograničava brzinu na 25 kilometara na sat, uklanjanjem blokade mnogi romobili mogu doseći i do 80 kilometara na sat.

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je da električnim romobilima na javnim površinama smiju upravljati samo osobe starije od 14 godina, a svi vozači tijekom vožnje moraju nositi zaštitnu kacigu. Ovisno o vrstama prekršaja, kazne za odrasle najčešće se kreću od 30 do 130 eura.