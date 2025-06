Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava nakon prvotnog šoka zbog izgubljenog gradonačelničkog mjesta u Vukovaru, skupio je dojmove i oglasio se na Facebooku.

U objavi, dan nakon drugog kruga lokalnih izbora, Penava je međuostalim naglasio kako je DP imao mladog i kvalitetnog kandidata te da je na kampanju koju je stranka vodila izuzetno ponosan.

Objavu Ivana Penave prenosimo u cijelosti.

"Domovinski pokret s partnerima u Vukovaru je imao kvalitetnog, mladog i obrazovanog kandidata Domagoj Bilić u kojega smo vjerovali do posljednjeg trenutka i koji je bio spreman voditi grad prema budućnosti i prosperitetu. Smjena generacija nije uspjela onako kako smo priželjkivali, no ovi mladi ljudi spremni su za nove političke utakmice, spremni su za budućnost i na to sam iznimno ponosan!

Nakon 11 godina Vukovar je izabrao novi smjer i novog gradonačelnika kojemu ovim putem i čestitam te mu želim uspješno vođenje našega grada.

Unatoč tome, Domovinski pokret pokazao je jačinu i želju, V. izborna jedinica ostala je naše uporište, a uz gradonačelnika Grada Otoka Slavka Grgića dobili smo i zamjenika župana Vukovarsko-srijemske županije Darka Dimića!

Ponosni smo na cijelu kampanju, a svima koji su doprinijeli na bilo koji način od srca zahvaljujem! Idemo dalje, najjače za Hrvatsku!

