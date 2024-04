USKORO UŽIVO Grbin će se obratiti javnosti nakon pregovora s Domovinskim pokretom

Danas je počela nova runda pregovora. Domovinski pokret razgovara sa svima. Prvo su se u jednom zagrebačkom hotelu sastali sa SDP-om. U popodnevnim satima održat će predsjedništvo stranke, a u večernjim satima opet će razgovarati i sa HDZ-om.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u 14 sati obratit će se javnosti. Vjeruje se kako će iznijeti detalje pregovora s Domovinskim pokretom. Njegovo obraćanje uživo ćete moći pratiti na našem portalu.

Oglasio se iz Bruxellesa i Andrej Plenković koji je najavio kako će u idućim danima dogovoriti parlamentarnu većinu. Poslao je poruku Zoranu Milanoviću i Peđi Grbinu.

"Imate neke političke aktere koji se bave ekstremno neargumentiranom mržnjom koja je vladala protiv HDZ-a, a ja još jednom poručujem da oni koji su teško poraženi, a to su prije svega Grbin i stric Milanović - već su trebali dati ostavke. Ne čudi nas što smo ponovno uvjerljivo pobijedili, a to što je netko u oporbi, a htio bi biti na našem mjestu, pa koristi govor mržnje to je njihov problem, to je politička sramota za Hrvatsku", poručio je.