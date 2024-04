On je nova zvijezda HDZ-a, brojem glasova nadmašio je mnoge poznate. Spominje se i kao potencijalni ministar obrazovanja

Krešimir Ačkar (40) postigao je veliki uspjeh i prometnuo se u novu zvijezdu HDZ-a, moglo bi se to zaključiti iz rezultata nedavnih izbora za Sabor. Na njima je gradonačelnik Velike Gorice s četvrtog mjesta na listi u prvoj izbornoj jedinici osvojio 7406 preferencijalnih glasova, odnosno 11,61 posto i tako zauzeo drugo mjesto, odmah nakon prvog na listi, predsjednika stranke Andreja Plenkovića. Po broju glasova nadmašio je i neka dobro poznata imena HDZ-a, kao što su potpredsjednik Sabora Željko Reiner, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek i Alemka Markotić. No, ako se pogledaju rezultati u samoj Velikoj Gorici, iz koje bi Krešimir Ačkar trebao biti jedini zastupnik u Saboru, situacija je za njega još bolja. Velika Gorica je čvrsto stala uz Ačkara, pa je on tamo pobijedio čak i Andreja Plenkovića osvojivši 6386 glasova, dok ih je šef njegove stranke osvojio 3563. Nitko drugi nije im se ni približio.

Na parlamentarnim izborima 2020. godine Ačkar je osvojio 3050 preferencijalnih glasova.

Tko je zapravo Krešimir Ačkar?

Rođen je 31. kolovoza 1983. godine u Zagrebu, gdje je i završio Filozofsko-teološki studij pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ovaj magistar teologije radio je u Gimnaziji i ekonomskoj školi Benedikta Kotruljevića te je postao voditelj i član menadžmenta škole. Obrazovanjem se nastavio baviti i kada je 2015. preuzeo mjesto pročelnika Upravnog odjela za školstvo Grada Velike Gorice. U to vrijeme Velika Gorica je zasjela i na prvo mjesto gradova s najvećim ulaganjem u obrazovanje u Hrvatskoj.

Dvije godine kasnije, 2017., Ačkar postaje jedan od dvojice zamjenika gradonačelnika iz redova HDZ-a Dražena Barišića. Iduća važna godina za njega bila je 2020. Prvo je u srpnju ušao u Hrvatski sabor, a onda u prosincu postaje i vršitelj dužnosti gradonačelnika Velike Gorice kada je dotadašnji gradonačelnik i saborski zastupnik Dražen Barišić podnio ostavku zbog optužbi za mito i zlouporabu položaja. Ubrzo, na lokalnim izborima 2021. godine, Krešimir Ačkar je u prvom krugu izabran za gradonačelnika Velike Gorice. Osvojio je 50,1 posto glasova.

Na čelu grada

Kao gradonačelnik smanjio je broj upravnih tijela i pročelnika, kao i broj zaposlenih u Gradskoj upravi. Izgrađen je poduzetnički inkubator, vrtići, a gradit će se i nogometni kamp HNS-a.

Gradonačelnik Velike Gorice otac je dvoje djece i često naglašava da je obiteljski čovjek. Također je i veliki zaljubljenik u nogomet. Dugo je igrao za NK Lomnicu, lokalni klub iz mjesta u kojem je živio. Igrao je i mali nogomet u Orkan Prometu te za Zrinski i Gradiće.

U svom političkom djelovanju, Ačkar često ističe grad iz kojeg dolazi, a pažnju je izazvao i noseći tradicionalni odjevni ukras turopoljsku podgutnicu. Sad se sve glasnije spominje kao budući ministar obrazovanja ako HDZ bude sastavljao Vladu.

Prema podacima iz imovinske kartice, Ačkar posjeduje kuću s okućnicom od 575 četvornih metara u blizini Velike Gorice, čiju je vrijednost procijenio na 185.000 eura, a kupio ju je kreditom. Ima četiri kredita u ukupnom iznosu nešto većem od 50 tisuća eura te je vlasnik automobila VW Passat 20 TDI, kupljenog 2016. godine i procijenjenog na oko 15 tisuća eura. U imovinskoj kartici prijavio je plaću od 2523 eura, a njegova supruga ima plaću od oko 1082 eura u Pučkom otvorenom učilištu.