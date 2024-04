Milanović: ''Tko god je dignuo ruku za Turudića, neprijatelj je Hrvatske''

''Plenković, Butković, Obuljen Koržinek, Božinović, Beroš, Grlić-Radman, koliko ih sve ima… to su ljudi koji su na Vladi dignuli ruku za Turudića. Tko god je dignuo ruku za Turudića i dopustio da se ta perverzija i travestija pretvori skoro u stvarnost je - neprijatelj Hrvatske. To su napravili u Saboru i oni koji nisu u HDZ-u, ti još imaju vremena razmisliti i shvatiti da nisu napravili dobro za Hrvatsku, ti još mogu sutra promijeniti svoj stav i poništiti tu lošu odluku. Od HDZ-ovaca to ne očekujem'', poručio je Milanović u najnovijoj objavi na Facebooku.

''Jedan od glasnijih među njima je i Butković koji je, uz to što je krao i varao zajedno s Josipom Rimac, isto digao ruku za Turudića. A velika većina nas u Hrvatskoj, uvjeren sam, smatra kako odgovorna osoba ne može tako nešto podržati. Dakle, dići ruku za Turudića kojeg se sada i Plenković pokvareno i lagano taktički, a sutra možda strateški, odriče kada govori nevjerojatnu laž - da je znao ranije sve o njemu da ga možda ne bi podržao! To je, naravno, ponizna molba prema onima na koje računa u svom očaju da bi ga sutra mogli spašavati na mjestu premijera. Ali, to tako neće ići'', dodao je Milanović.

''Doveli su na mjesto glavnog državnog odvjetnika jednog kriminalca iako su na vrijeme bili upozoreni i potpuno svjesni činjenica. Ali Plenkoviću je njegova stranka, inače osuđena za kriminal, pljačku i otimačinu, bila važnija. A Hrvatskoj što ostane! Ne, to ne smijemo i nećemo dopustiti i zato 17.4. na izborima biraj sve, samo ne HDZ i one koji idu s njima'', zaključio je Milanović.