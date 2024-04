Plenković otkrio s kime HDZ pregovara: "Cilj je približiti stajališta"

Tehnički predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na Godišnjoj konferenciji o proračunu Europske unije u Bruxellesu, a sastao se i s predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom.

"Budući europski višegodišnji proračun treba osigurati konkurentniju Europu, temeljenu na solidarnosti i fleksibilnosti, zatim socijalnu konvergenciju, zaštititi blagostanje građana te pojačati ulogu EU-a u svijetu", istaknuo je Plenković.

Do izbora za Europski parlament ostalo je manje od mjesec i pol dana, a u Hrvatskoj su u tijeku pregovori za sastavljanje Vlade nakon što su prije 12 dana održani parlamentarni izbori.



Iz Domovinskog pokreta (DP) uvjeravaju da od svojih uvjeta ne odustaju, a HDZ-u su poručili da su spremni za obje opcije, uključujući i onu koja znači izlazak na nove izbore.

"Imamo razgovore popodne. Ima puno medijskih špekulacija. Birači su rekli svoje na izborima. HDZ je dobio relativnu većinu. Sada razgovaramo o sastavljanju. Tijekom sljedećih dana dogovorit ćemo većinu", uvjeren je Plenković.



"Cilj je nastaviti razgovore, približiti stajališta i doći do većine", kazao je predsjednik HDZ-a i otkrio da pregovaraju samo s DP-om.

"Sve ćemo dogovoriti, nije to ništa neobično", kazao je i dodao da će dogovoriti Vladu puno prije nego što su to belgijski standardi.

"Imate neke političke aktere koji se bave ekstremno neargumentiranom mržnjom koja je vladala protiv HDZ-a, a ja još jednom poručujem da oni koji su teško poraženi, a to su prije svega Grbin i stric Milanović - već su trebali dati ostavke. Ne čudi nas što smo ponovno uvjerljivo pobijedili, a to što je netko u oporbi, a htio bi biti na našem mjestu, pa koristi govor mržnje to je njihov problem, to je politička sramota za Hrvatsku", poručio je.

Smatra da hrvatski status u EU-u ne može ništa ugroziti, pa ni koalicija s DP-om, ali nije zaboravio na predsjednika Republike Zorana Milanović, kojega je opet prozvao za kršenje Ustava.

"Hrvatska je stabilna. Mi smo tu da držimo Hrvatsku na pravoj strani povijesti, čvrsto usidrenu u europske vrijednosti", naglasio je Plenković i poručio: "Ne može više ovako, smiješno je postalo. Dođemo tu gdje smo poželjni i ugledni, i onda dođemo doma, gdje će mi ekipa koja za Hrvatsku nije ništa učinila bacati blato. Ne ide tako, game over, dosta!"