Zlatko Hasanbegović: "Složit će se Vlada, imaju svi svoje ideje"

I HDZ i SDP sutra nastavljaju pregovore s Domovinskim pokretom oko sastavljanja većine.

Nakon što je predsjednik Suverenista Marijan Pavliček izjavio kako je predsjedništvo stranke odlučilo da neće podržati formiranje saborske većine - ni nove Vlade predvođene HDZ-om i SDSS-om, sinoć se putem društvenih mreža oglasila Vesna Vučemilović i iznenadila stranačke kolege drugačijim stavom.

"Ne dopuštam nikome da u moje ime pregovara s onima koji su napustili sabornicu kad se donosila odluka o hrvatskoj neovisnosti. Ne dopuštam nikome da izborne gubitnike pokuša pretvoriti u izborne pobjednike. Ne dopuštam nikome da u moje ime sklapa protuprirodne saveze koji predstavljaju izdaju birača. Ne dopuštam nikome da me zbog takvog stava proglašava žetonom ili izdajnikom. Nikad, ali baš nikad neću dati svoj glas za bilo kakav savez sa SDP-om i Možemo", poručila je.



"Hoće li ona biti novi Hrvoje Zekanović, novi žeton na hrvatskoj političkoj sceni to također morate nju pitati, ja samo želim napomenuti da su hrvatski suverenisti s kolegama iz mosta došli na jednoj antikorupcijskoj platformi u hrvatski sabor i da bi bilo suludo u ovom trenutku dat potporu onima koje smo do jučer kritizirali", poručio je Marijan Pavliček.

Priča se zakomplicirala još u petak.

Iako premijer Plenković nije sretan oko pregovora s Domovinskim pokretom, dodatno mu je stvar zakomlicirao zastupnik HNS-a Predrag Štromar, koji je izjavio da njegova stranka neće sudjelovati u parlamentarnoj većini u kojoj ne bi bile sve nacionalne manjine, uključujući SDSS, kojeg pak neće Domovinski pokret.

Za komentar smo zamolili Zlatka Hasanbegovića, čije se ime spominjalo kao novog ministra kulture. No, poslije se nagađalo da je Penavina ideja da Hasanbegović dođe na novo staro mjesto faktički propala.

Evo što Zlatko Hasanbegović za DNEVNIK.hr kaže o formiranju parlamentarne većine.

"Složit će se Vlada, imaju svi svoje ideje. Nisu ni Peđa Grbin, niti Siniša Hajdaš Dončić odustali od svoje koncepcije".

Na pitanje imaju li svi istu šansu, kaže: "Ma nemaju. Ja to humoristički gledam, hoću reći da svi imaju neku viziju. Zovite Andreja Plenkovića, na njemu je odluka", kazao je Hasanbegović.

Iz informacija koje su do sada procurile u medije Hasanbegovića se spominjalo u kontekstu ministra kulture. Tvrdi kako se o tome uopće ne razgovara.

"Prvo, metodologija svih pregovora u životu i politici je da se vidi tko je većina, a onda se raspravlja o mjestima. Tzv. mjestima. Sve što se piše u medijima je besmisleno jer se ne raspravlja o mjestima. Prvo se treba ustanoviti tko čini većinu. Kada se to ustanovi onda će se raspravljati o tome. Mora se prvo znati tko čini Vladinu većinu. Nazovite Andreja Plenkovića, on sutra može odlučiti tko je vladina većina", istaknuo je.

Smatra da je nepotrebno trenutno razgovarati o imenima i ministarstvima.

"Tek nakon što se nađe većina će se raspravljati o imenima, a odgovornost je na znamo kome. Ovo je sada estrada tko će biti, ja ili vi ili susjed", rekao je Hasanbegović.