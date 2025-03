Pupovac o povlačenju veleposlanice: "Njeno ponašanje bilo je štetno i za Srbiju i za Hrvatsku"

Iznenadni opoziv srpske veleposlanice u Hrvatskoj Jelene Milić saborski su zastupnici popratili stavom da je taj potez u ovlasti Srbije, ali i upozorili da je sada već bivša amabasadorica bila sklona nediplomatskom ponašanju koje je štetilo ionako ne baš sjajnim odnosima dviju zemalja.

Milorad Pupovac (Klub SDSS-a) ocijenio je da su odnosi između Hrvatske i Srbije i obrnuto ključni odnosi za prostor bivše Jugoslavije i za prostor jugoistoka Europe. Za tu vrstu odnosa, naglašava, neophodni su umješni, profesionalni i najdiplomatičniji mogući diplomati.

Kada to nije slučaj i kada se diplomacija pretvara u nediplomatsko ponašanje onda očito nema druge nego da se to riješi ovako kao što je to učinio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić s ambasadoricom Jelenom Milić koja je, umjesto da djeluje kao diplomat svoje zemlje u Hrvatskoj, zapravo dobar dio svoga poslanja shvatila kao nediplomatsko djelovanje i nediplomatsko postupanje, poručio je.

"Reklo bi se, sasvim neuobičajeno, štetno i za Srbiju, i za Hrvatsku, i za njihove međusobne odnose, a u krajnjoj liniji štetno i za diplomaciju kao profesiju i štetno za srpsku i hrvatsku zajednicu jer se zadnji ispad dogodio na sastanku na konferenciji između dviju zajednica koje već godinama čuvaju koliko mogu dobre međusobne odnose, a time i odnose između dviju zemalja", kazao je Pupovac.

Jelena Milić Foto: Ivana Grgic/Cropix

Između odlaska prethodne ambasadorice Mire Nikolić i dolaska sada također već bivše ambasadorice Milić protekao je dosta dug period, napomenuo je, uz nadu da će ubrzo ta dužnost biti popunjena.

"Nadam se da se, neovisno o trenutačnom stanju političkih odnosa između Hrvatske i Srbije, neće dugo čekati na to da u Hrvatsku dođe netko tko će na dostojan način predstavljati i diplomatsku profesiju i Republiku Srbiju i učiniti sve što je moguće da odnosi među Hrvatskom i Srbijom budu manje loši, a po mogućnosti više dobri", zaključio je Pupovac.

Marijana Petir (Klub HDZ-a) navodi da je riječ o samostalnoj odluci Republike Srbije. Kao što i Hrvatska imenuje svoje veleposlanike i stalne predstavnike u drugim državama, dodaje, tako i Srbija ima pravo sama odlučivati tko će biti veleposlanik te države u Republici Hrvatskoj.

"Meni se čini da je ta odluka bila nekako i očekivana s obzirom na vrlo nediplomatično ponašanje ambasadorice Milić koja je često napadala neistomišljenike, napuštala skupove i postupala ne baš sukladno diplomatskoj praksi", naglasila je.

Naš je interes, poručuje, da pokušamo nastaviti dijaloškim smjerom sa Srbijom jer imamo niz otvorenih pitanja za koje tražimo rješenja, prije svega pitanje nestalih osoba. Jako je važno da one stalne radne skupine koje trebaju održavati sastanke po tim pitanjima, to nastave raditi, neovisno o imenovanju nekog novog veleposlanika ili veleposlanice, istaknula je Petir.

I Zvonimir Troskot (Klub Mosta) navodi da je to unutarnje pitanje Republike Srbije. Međutim, napominje, bilo je problema s veleposlanicom jer je odgađala obilježavanje Dana državnosti Srbije zbog nepoznatih razloga, kao i problemi za vrijeme pravoslavnog Božića, gdje je došlo do određenih kolizija i sukoba s nekim akterima.

"Vjerojatno će biti službeno priopćenje, koje će se iščitavati između redaka, zbog čega je u ovom trenutku smijenjena veleposlanica Srbije. Ono što sve zabrinjava je situacija u Srbiji, neovisno o veleposlanici, i da je velika bojazan da se predsjednik Vučić i njegova desna ruka Aleksandar Vulin ne odluče za onu najgoru varijantu, a to je da pošalju policiju i vojsku na sam narod", smatra Troskot.

Marin Živković (Klub Možemo!) kratko je komentirao da je uobičajeni dio diplomatske dužnosti da ljudi koji rade taj posao često budu povučeni, premješteni, a mogu imati i osobne razloge zašto su otišli.

Ne znamo zašto je veleposlanica otišla, ali to je ovlast Republike Srbije da to napravi, kazao je, pri čemu zbog, kako je napomenuo, manjka službenih informacija nije htio nagađati je li povučena iz osobnih ili političkih razloga, odnosno, incidenata koje je izazivala u Hrvatskoj.

