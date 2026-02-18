FOTO Policija mu pretražila vozilo i zaplijenila 4 kilograma droge

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 55-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Prema sumnjama policije, osumnjičeni je, protivno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga, na zasad neutvrđen način nabavio veće količine konoplje tipa droga i amfetamina, i to s ciljem daljnje preprodaje na ilegalnom tržištu.

Drogu je skrivao u osobnom automobilu Opel Astra zagrebačkih registarskih oznaka kojim se koristio, a koji je u vlasništvu 59-godišnjaka.

Sve je otkriveno u utorak, 17. veljače 2026., kada su policajci temeljem sudskog naloga pretražili vozilo. U automobilu su pronašli:

osam paketa ispunjenih konopljom tipa droga ukupne mase 3180 grama

jedan paket amfetamina težak 1040 grama

13 vrećica za vakuumiranje

novac za koji se sumnja da potječe od preprodaje droge.

Ukupno je zaplijenjeno više od četiri kilograma droge.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 55-godišnjaka je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu. Temeljem rješenja Županijskog suda u Velikoj Gorici predan je u zatvor u Zagrebu.