Donedavno najtraženije zanimanje više nije toliko traženo: "Došlo je do pada broja oglasa za 30 posto"

Čak i kad je kišan, kraj kolovoza pravo je vrijeme za ljetni kamp Zagrebačkog računalnog saveza. Kroz njegovih 60 izdanja više od tri tisuće mladih informatičara napravilo je prve programerske korake.

"Ja sam sad student FER-a u Zagrebu, a krenuo sam dolaziti na kampove dok sam bio prvi srednje. I do onda zapravo nisam nijednu liniju isprogramirao. I već u roku od par godina sam se probio do, ajmo reći, vrha", rekao je Leonard Inkret, mentor na kampu.

A na samom vrhu je dobro plaćeni posao u IT industriji. Potražnja za programerima i drugim IT stručnjacima u Hrvatskoj je godinama bujala. Do početka 2023.

"U prvih šest mjeseci ove godine u usporedbi s prošlom godinom je došlo do pada broja oglasa od 30 posto za IT stručnjacima", poručio je Alen Mrvac, Moj Posao.

