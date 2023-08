Vojni analitičar o ukrajinskim napadima na Rusiju: "Da tresne jedna raketa od 500 kilograma u nešto što je moćno i bitno..."

Ukrajinske bespilotne letjelice u srijedu su gađale mete u najmanje šest regija duboko unutar Rusije, među kojima i zračnu luku, u kojoj su uništile ruske vojne transportne zrakoplove. Ruski dužnosnici potvrdili su ukrajinske napade na ciljeve u regijama Pskov, Brijansk, Kaluga, Orlov, Rijazan i u moskovskoj regiji.

Vojni analitičar Ivica Mandić komentirao je za Dnevnik Nove TV sve masovnije ukrajinske napade.

"Ma koliko bio moćan protuzračni sustav koji brani Rusiju, on je porozan. Njegov je domet ograničen na domet radara i Ukrajinci, budući da su imali ogroman broj inženjera, znaju gdje su oni postavljeni. Na taj način planiraju putanju bespilotnih letjelica i tako dođu. Drugi razlog sve učestalijih napada na Rusiju jest da se kaže - rat je došao do vas. Kod biranja ciljeva dosad, na sreću, nije bilo civilnih žrtava. To su bili vojni i gospodarski ciljevi. Dosta solidno oni to rade. Došli su i do 35 kilometara od granice Estonije. Sustav je porozan", kaže Mandić.

Ovo će se samo pojačavati, tvrdi Mandić i kaže da bi Ukrajina mogla prirediti strateško iznenađenje.

"Ukrajina bi mogla proizvesti vlastitu krstareću raketu umjesto bespilotne letjelice. Da tresne jedna raketa od 500 kilograma u nešto što je moćno i bitno...", kaže.

Kaže kako Ukrajina u većini slučajeva koristi zapadna sredstva u svojoj protuzračnoj obrani. "Brane svoje vitalne infrastrukturne objekte, ovo je jedan trud koji se radi mjesecima, skoro godinu dana... Hoće li se ovo nastaviti? Hoće još i više..."

Mandić je siguran da će Rusija napraviti odmazdu zbog posljednjih ukrajinskih aktivnosti, ali da Rusija ne može tu puno učiniti.

"Baš i ne može jer nema vojsku. Više od 55 osvojenog ukrajinskog teritorija je vraćeno nazad. Neuspjeh za neuspjehom, sukob unutar vojnog vrha, loša zapovjedna struktura, ne znate tko pije, a tko plaća. I više nitko ruske vojne snage ne promatra ozbiljno", kaže.

Tvrdi da se u svjetskim odnosima Rusija više ozbiljno ne promatra.

