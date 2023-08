VIDEO Razorni uragan stvorio kaos na Floridi: Više od 200.000 ljudi bez struje, vjetrovi i do 200 km/h...

Uragan Idalia sada je uragan druge kategorije, a širi se prema unutrašnjosti sjeverne Floride. Nacionalni centar za uragane upozorio je na "katastrofalne" oluje. Najviša brzina vjetrova iznosi i do 200 kilometara na sat.

Društvene mreže pune su dramatičnih snimki. Zabilježeni su značajni olujni udari, a očekuje se podizanje mora od 1,5 metara u zaljevu Tampa Bay. Već sada je više od 200.000 stanovnika Floride bez struje, piše CNN.

Gotovo 4500 ljudi sklonilo se u skloništa Crvenog križa. Izdane su naredbe o obveznoj evakuaciji u najmanje 28 od 67 okruga Floride. Većina od 21 milijuna stanovnika te države, te mnogi u susjednim državama Georgiji i Južnoj Karolini, bili su pod upozorenjima o uraganu i drugim upozorenjima vezanim uz oluju. U sve tri države proglašeno je izvanredno stanje.

"Ne izlazite na otvoreno dok traje oluja. Ako je mirno tamo gdje se nalazite, možda je iznad vas središte oluje i uvjeti se mogu promijeniti vrlo brzo. Gdje god bili, skupite se i nemojte riskirati, ovo je vrlo snažna oluja", upozorio je Ros Desantis, guverner Floride.

Ljudi u pogođenim područjima pozvani su da se sklone i ostanu u kućama, drže se podalje od prozora te prate sva upozorenja i savjete lokalnih dužnosnika.

Idalia je u noći na srijedu osnažila na uragan kategorije 4 od maksimalnih pet, da bi ujutro oslabila na kategoriju 3 s vjetrom od 201 kilometra na sat, objavio je Nacionalni centar za uragane u Miamiju. Svaka oluja koja dosegne kategoriju 3 smatra se opasnim uraganom.

Pročitajte i ovo Problemi za građane VIDEO Dio Istre pod vodom: Obilna kiša poplavila podrume, naselja, prometnice...

Idalia je najjača oluja koja je pogodila sjever Floride u više od 125 godina i treći uragan na tom području u posljednjih 12 mjeseci.

Uragan je odnio prvu žrtvu. Četrdesetogodišnji muškarac poginuo je rano jutros po lokalnom vremenu u nesreći uzrokovanoj vremenskim nepogodama u okrugu Pasco, dijelu floridske regije Big Bend, priopćila je patrola autocesta Floride. Vozač, koji nije identificiran, izgubio je kontrolu i udario u stablo, navodi se u priopćenju.

Idalia će nakon Floride proći dijelom savezne države Georgije, ali do tada bi trebala oslabjeti. Idalia je treći uragan na Floridi u posljednjih godinu dana, nakon uragana Ian u rujnu 2022. i uragana Nicole u listopadu 2022.

Storm surge causing structural damage and blowing out the doors of condo complex in Cedar Key, FL from Hurricane Idalia @accuweather pic.twitter.com/WAJgBtZtku — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) August 30, 2023

Category 3 Hurricane #Idalia close to landfall in the big bend of Florida. Incredible live feed from Horseshoe Beach, Florida with deadly storm surge. https://t.co/VMwyMYA30I pic.twitter.com/sDxAcBwLrc — Chris Bouzakis (@ChrisBouzakis) August 30, 2023

Storm surge several blocks in from the Gulf of Mexico large debris as well septic tank Cedar Key, FL Hurricane Idalia pic.twitter.com/c40jSZ5AlX — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) August 30, 2023

Incredible #Idalia storm surge 6’ and counting here at Cedar Key, FL pic.twitter.com/8MzaHJpWce — Jim Cantore (@JimCantore) August 30, 2023

More footage from Tarpon Springs. Working with fire rescue responding to calls for service. #Idalia pic.twitter.com/kZAeEjapPw — Pinellas County Sheriff's Office (@SheriffPinellas) August 30, 2023

As Hurricane #Idalia moves over Florida, Hurricane #Franklin nears Bermuda, and Super Typhoon #Saola heads toward Hong Kong 🌀🌀🌀 pic.twitter.com/1ObRENsXBr — Zoom Earth (@zoom_earth) August 30, 2023