SDP oštro Plenkoviću: "Oni su obili, a mi još ne znamo stav naše Vlade! To se ne smije svesti na diplomatsku estradu"

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Donćić uputio je otvoreno pismo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Tema je poziv Donalda Trumpa i hrvatsko prisustvovanje potpisivanju povelje Odbora za mir.

"Javnost i dalje nema odgovor na ključno pitanje: kakav je stav Vlade Republike Hrvatske o uključivanju u odbor koji je inicirao američki predsjednik Donald Trump? To nije diplomacija, već opasan izostanak političke odvažnosti u vanjskoj politici uz ignoriranje Sabora kao najvišeg predstavničkog tijela građana"; napisao je Hajdaš Dončić i dodao kako je zabrinjavajuće i to što nijedna od ključnih država članica Europske unije, uključujući Njemačku, Francusku i Italiju, nije pristupila ovoj inicijativi, a susjedna Slovenija je to isto odbila.

"Razlozi za odbijanje koje su navele te zemlje iznimno su relevantni: zabrinutost zbog mogućeg potkopavanja uloge Ujedinjenih naroda, nejasnog i preširokog mandata tijela te nedostatka jasnog međunarodno-pravnog uporišta", ističe predsjednik SDP-a.

"Stoga s pravom postavljamo pitanje zašto premijer Plenković ne govori otvoreno o razlikama između europskog pristupa i Trumpove inicijative te gdje se u tome vidi Hrvatska? Jednako je problematično što se o ovako ozbiljnoj temi ne raspravlja u Hrvatskom saboru, koji je najviše predstavničko tijelo građana Republike Hrvatske. Sudjelovanje u međunarodnom tijelu koje zadire u temelje sigurnosnog poretka ne smije biti predmetom tajnih dogovora iza zatvorenih vrata niti se svesti na diplomatsku estradu", dodao je.

SDP je stoga pozvao Andreja Plenkovića da u Hrvatskom saboru podnese izvješće o stajalištu Vlade Republike Hrvatske te jasno i nedvosmisleno iznese stav Vlade Republike Hrvatske, objasni razloge eventualnog približavanja ili odbijanja ove inicijative i omogući otvorenu i transparentnu raspravu u Hrvatskom saboru prije bilo kakve daljnje odluke.

"Sve drugo značilo bi da se važne vanjskopolitičke odluke donose bez demokratske kontrole i bez poštovanja prema građanima u čije se ime djeluje", zaključio je Siniša Hajdaš Dončić.