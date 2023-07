Grbin se otresao na Puljka: Od drugih tražio transparentnost, a sada ju odbija

"SDP je od Grada tražio da se za svaki projekt dodatno razgovara, tražili smo transparentnost, da u odluke o tome kako će se koristiti novac budu upućene u Gradsko vijeće. Puljak to nije prihvatio, što ne mogu razumjeti jer se on u više navrata sam zalagao za transparentnost. Jedno je zalagati se za transparentnost drugih, a kada bi ti trebao biti transparentan, onda to odjednom ne radiš", rekao je Grbin novinarima u Hrvatskom saboru.

Splitski gradski vijećnici jučer su s minimalnom većinom glasova usvojili odluku o podizanju 150 milijuna eura kredita kod Europske investicijske banke, što je izazvalo raskol među dvojicom SDP-ovih vijećnika, od kojih je Damir Barbir glasao 'za', a Davor Matijević 'protiv'.

Zbog toga je Matijević, ujedno i predsjednik gradskog ogranka, najavio da će pokrenuti postupak izbacivanja Barbira iz SDP-a jer je glasovao protivno stajalištima stranačkih tijela. Pritom je optužio gradonačelnika Puljka da je potkupio Barbira i nastavio "politiku žetona u kojoj kopira ono što su radili HDZ, Kerum, pa i SDP dok je bio na vlasti"

O sudbini vijećnika Barbira predsjednik SDP-a nije htio govoriti. "To je stranačko pitanje o kojem ćemo razgovarati na stranačkim tijelima u danima pred nama", kazao je Grbin.