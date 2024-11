Otac Vatrenog autom ubio motorista, a kažnjen je radom za opće dobro. Udovica stradalog izrekla dirljive riječi

Zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnim ishodom iz nehaja, na Općinskom sudu u Novom Zagrebu Goran Sosa (52), otac nogometnog reprezentativca Borne Sose, nepravomoćno je osuđen na 11 mjeseci zatvora.

Dosuđen mu je rad za opće dobro tako da će, ako presuda bude potvrđena, morati odraditi 660 sati dobrotvornog rada. Sosa nije bio na izricanju presude, a morat će platiti 8000 eura sudskih troškova.

Prilikom suđenja je pronađena nekolicina olakotnih okolnosti.

"Sud je utvrdio da je nesreća bila točno kako je opisana u optužnici, a izrečenu mjeru smatramo da je dostatna kako bi se ispunila svrha kažnjavanja. Kao olakotne okolnosti smo uzeli da optuženi nije bio prije osuđivan, da je obiteljski čovjek dvoje odrasle djece, da se pokajao te ispričao obitelji, iako je to učinio na kraju postupa i da je bio hrvatski branitelj u Domovinskom ratu. Optuženi je bio u stanju šoka zbog nesreće te u postupku se nije mogao sjetiti svih detalja te nesreće, što je normalno u ovakvim okolnostima. Ovu nesreću možemo nazvati i ekscesom u njegovom životu. S druge strane, sud nije mogao utvrditi nikakve otegotne okolnosti", rekla je sutkinja dok je obrazlagala nesreću, piše 24sata.

Sosa je na početku postupka rekao da nije kriv, no kasnije je promijenio očitovanje.

"Ispričavam se obitelji i izražavam sućut. I ne bih želio da misle da sam ja neki zao čovjek. I sam sam bio u šoku, nisam bio svjestan svih detalja prometne nesreće, kako se dogodila, u kojem trenutku i na kojem dijelu ceste. Tek kad su ispitani svi svjedoci, shvatio sam da postoji moja odgovornost radi nepažnje. Sve to dogodilo se u djelićima sekunde i trebalo mi je vremena da shvatim što se dogodilo. Napominjem, do nesreće je došlo iz nehaja. Sebe sam smatrao savjesnim vozačem i uvijek sam mislio da se nesreće događaju drugima. Nikad u životu nisam počinio prekršaj, niti vozio pijan tako da me cijela situacija iznimno pogodila. Tisuću sam puta vrtio taj film, ali sve mi je u magli. Razmišljao sam jesam li mogao vidjeti i uočiti motor te ni sam ne znam kako ga nisam vidio. Sve me pogodilo do te mjere da otad ne vozim. Bilo me stid nazvati gospođu. Bio sam siguran da nisam kriv, a njoj je jedino trebala istina nakon nesreće. A ja joj to nisam mogao reći jer ako se utvrdi da jesam kriv, ispast će da sam petljao, da varam i da se pokušavam izvući", rekao je Sosa.

Udovica poginulog Nikole Jurčića, Ružica, je rekla u završnoj riječi kako joj niti jedna kazna ne može vratiti supruga.

"U pitanju je promet. I sama sam vozačica i svakome se nesreća može dogoditi. Bilo kakva sudska odluka meni mog supruga ne može vratiti. Da je gospodin Sosa ranije izrekao ispriku i kajanje, a ne nakon više od dvije godine, ja bih vas sad ovdje, gospođo sutkinjo, molila da kazna bude što manja. Jer čovjek kad ima savjest i ako se doista istinski kaje, jer nije lako lijegati i dizati se svjestan činjenice da je sudjelovao u ovako teškoj prometnoj nesreći, nikakva kazna niti zatvor nisu primjereni", rekla je.

Tužiteljica je u završnom govoru rekla kako je Goran Sosa u potpunosti kriv za nesreću.

U nesreći 31. srpnja 2022. na Karlovačkoj cesti u Kalinovici nadomak Zagreba je Sosa usmrtio Nikolu Jurčića (61). Sosa je brzinom od oko 40-ak km/h po Karlovačkoj cesti vozio Mercedes GLA 400 D njemačkih nacionalnih oznaka u vlasništvu kluba za koji mu igra sin. Kretao se u pravcu sjeveroistoka te je dolaskom do kućnog broja 2 navedene dionice došlo do tragedije odnosno bočnog dodira s motociklom Honda SC51 koji je vozio Jurčić.

