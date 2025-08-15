Znakovita poruka Trumpa uoči sastanka s Putinom: "Neće se igrati sa mnom. Znat ću u par minuta..."

Američki predsjednik Donald Trump poručio je, uoči summita na Aljasci, da ga ruski čelnik Vladimir Putin neće zastrašiti te je rekao da će Ukrajina biti uključena u svaki dogovor o svojoj sudbini.

Putin u petak leti na Aljasku na poziv Trumpa, u svoj prvi posjet jednoj zapadnoj zemlji otkako je naredio invaziju na Ukrajinu 2022. godine.

Rusija napreduje na bojištu

Rusija bilježi napredak na bojištu, a Kremlj je priopćio da dvojica predsjednika planiraju sastanak nasamo, što je izazvalo strah europskih čelnika da će Putin nagovoriti Trumpa na dogovor koji bi bio nametnut Kijevu.

Trump je u četvrtak u Bijeloj kući novinarima poručio: "Ja sam predsjednik, i on se neće igrati sa mnom. Znat ću unutar prve dvije, tri, četiri ili pet minuta... hoćemo li imati dobar ili loš sastanak", rekao je Trump.

"Ako bude loš, brzo će završiti, a ako bude dobar, vrlo ćemo brzo doći do mira", dodao je, prenosi France 24.

Zelenski odbio pozive na predaju teritorija

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije pozvan na summit na Aljasci te je odbio Trumpove pozive na predaju teritorija.

Trump je obećao da neće sam zaključiti nikakav dogovor s Putinom i izrazio nadu da će održati trostrani summit sa Zelenskim, možda odmah nakon sastanka na Aljasci.

"Drugi sastanak bit će jako, jako važan, jer će to biti sastanak na kojem će se sklopiti dogovor. Ne želim koristiti riječ podjela, ali znate, donekle to i nije loš izraz", rekao je ranije Trump.

Državni tajnik Marco Rubio rekao je novinarima da svaki budući sporazum mora osigurati i sigurnosna jamstva za Ukrajinu.

Trump se hvalio da bi mogao završiti rat u roku od 24 sata

No, Trump je ranije podržavao ruski stav kojim se isključuje članstvo Ukrajine u NATO-u.

Trump se u siječnju hvalio da bi mogao završiti rat u roku od 24 sata od povratka u Bijelu kuću. Međutim, njegovi pozivi Putinu i intenzivan pritisak na Zelenskog da prihvati ustupke – nisu utjecali na ruskog čelnika, a Trump je upozorio na "vrlo ozbiljne posljedice" ako Putin nastavi odbijati njegove ponude.

Razgovori bi trebali započeti u petak u 11:30 po lokalnom vremenu u zrakoplovnoj bazi Elmendorf na Aljasci.

Zelenski se u Londonu sastao s britanskim premijerom Keirom Starmerom, koji mu je obećao solidarnost, dan nakon što je primio potporu u Berlinu.

Ukrajina naredila evakuaciju obitelji s djecom iz grada na istoku

Njemački kancelar Friedrich Merz u petak je pozvao Putina da iskoristi priliku za prekid vatre.

"Cilj mora biti summit na kojem će sudjelovati i predsjednik Zelenski, gdje se mora dogovoriti prekid vatre”, rekao je u priopćenju, dodajući da Trump "sada može napraviti veliki korak prema miru".

Uoči summita, Rusija je značajno napredovala na terenu. Ukrajina je u četvrtak naredila obveznu evakuaciju obitelji s djecom iz istočnog grada Družkivke i četiri obližnja sela u blizini područja gdje je Rusija brzo probila ukrajinske linije.

Diplomacija od početka ruske invazije uglavnom nije uspjela osigurati dogovore osim razmjene zarobljenika. Rusija je u četvrtak priopćila da je vratila 84 zarobljenika Ukrajini u zamjenu za jednak broj ruskih ratnih zarobljenika.



