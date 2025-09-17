Osumnjičen za ratni zločin: S druge strane rijeke otvorio paljbu na seljaka na traktoru

Dovršeno je kriminalističko istraživanje više policijskih uprava i Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci, zbog sumnje na počinjenje ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na području Karlovca.

Istražitelji su utvrdili osnovanu sumnju da je osumnjičenik rođen 1954. godine, tada pripadnik izviđačko-diverzantskog voda 19. pješadijske brigade TO Vrginmost, 8. ožujka 1992. s položaja na desnoj obali Kupe u mjestu Banska Selnica (tada okupiranog područja RH) otvorio vatru prema polju na suprotnoj strani rijeke, prema mjestu Koritinja. Ubio je muškarca (1932.), koji je u to vrijeme traktorom obavljao poljoprivredne radove.

Time je prekršio pravila međunarodnog prava, prema kojem civilno stanovništvo i građanske osobe imaju opću zaštitu od opasnosti koje proizlaze iz vojnih operacija i prema kojem niti civilno stanovništvo niti građanske osobe smiju biti predmet napada.

Protiv osumnjičenog, koji se od ranije nalazi u istražnom zatvoru zbog počinjenja drugog kaznenog djela, podneseno je Posebno izvješće nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, zbog kaznenog djela Ratni zločin protiv civilnog stanovništva.