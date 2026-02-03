Užas na našem otoku: 24-godišnjak muškarca udario čekićem u glavu

U policijskom pritvoru s prijavom za pokušaj ubojstva i pokušaj teškog ozljeđivanja završio je 24-godišnjak koji je na Rabu čekićem u glavu udario 52-godišnjaka, a potom napao i 48-godišnjaka koji ga je pokušao spriječiti u napadu, doznaje se od primorsko-goranske policije.

Policija je izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje protiv 24-godišnjaka koji je osumnjičen da je teška kaznena djela počinio 1. veljače na Rabu.

Kazneno djelo ubojstva u pokušaju počinio je na štetu 52-godišnjeg hrvatskog državljanina zadavši mu čekićem udarac u predjelu glave, dok je 48-godišnjaka ozlijedio nakon što mu je prišao u namjeri sprječavanja daljnjeg napada na spomenutog 52-godišnjaka, priopćila je policija.

Dodaju da je na štetu 48-godišnjaka zbog toga prijavljen da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju.

Obojici ozlijeđenih pružena je liječnička pomoć u KBC-u Rijeka, a osumnjičenom na mjestu događaja.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je uz kaznenu prijavu državnom odvjetništvu predan pritvorskom nadzorniku, kaže primorsko-goranska policija.